Aunque la acusación de 15 páginas no identifica por sus nombres a los presuntos colaboradores, sí describe la participación de dos familiares inmediatos y un <a href="https://www.laprensa.hn/honduras/estados-unidos-piden-nasry-asfura-depurar-cancilleria-arresto-exconsul-ada-serrano-atlanta-NB32667794">empleado consular</a>. El Departamento de Justicia estadounidense identificó a los tres detenidos como presuntos participantes del esquema, aunque las imputaciones contra ellos se tramitan en una denuncia penal separada.El expediente judicial, correspondiente al caso <b>1:26-cr-00407-UNA</b>, atribuye a la exfuncionaria tres cargos penales: <b>conspiración para infringir la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera</b> (FEPA, por sus siglas en inglés), <b>exigencia y recepción de sobornos en su condición de funcionaria extranjera</b> y <b>conspiración para lavado de dinero</b>. La Fiscalía estadounidense también solicita el decomiso de bienes y recursos relacionados con los presuntos delitos, aunque no establece una cantidad específica.