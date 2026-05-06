En 100 días de gestión, el mandato de Asfura ha centrado sus esfuerzos en reestructurar y reordenar las piezas del Gobierno conforme a su visión de país.

Este equipo, mediante un monitoreo independiente de medios, boletines de prensa y redes sociales, contabilizó aproximadamente 90 acciones emprendidas por el nuevo Gobierno durante este período de tres meses y diez días.

La mayoría de las medidas son de carácter administrativo, influenciadas por los nombramientos realizados a cuentagotas por el mandatario.

Le siguen acciones económicas, diplomáticas y orientadas a dinamizar la economía, en consonancia con la promesa de estimular la inversión y dar un giro a la política exterior de Honduras.