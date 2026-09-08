¿Qué encontraron en Medisan? Por estas razones cerraron la clínica

Después de permanecer durante más de seis horas en el interior de la clínica, las autoridades afirmaron haber encontrado “circunstancias que representan riesgo directo para la salud de los usuarios, particularmente por la prestación de servicios médicos y la realización de diagnósticos sin personal competente, así como por irregularidades graves en el manejo de medicamentos y equipo médico, contrario a la normativa sanitaria vigente”.Ante la grave situación que observaron en la inspección, la Secretaría de Salud ordenó el cierre inmediato de las operaciones de Medisan.Arsa, por su parte, procedió a la retención de medicamentos y equipos médicos que carecían de registros sanitarios, los cuales fueron decomisados por la Atic por no tener documentos relacionados con órdenes de compra.Estos tratamientos eran recetados y vendidos por ellos mismos a ciudadanos que llegaban con la esperanza de solventar un problema de salud, pero que quedaban endeudados con altas sumas de dinero.Este esquema fue expuesto por este medio de comunicación a través de documentos, testimonios y una labor de infiltración de periodistas como pacientes en la clínica.Los periodistas identificaron que muchas personas que decían ser supuestos médicos hondureños tenían un acento colombiano fácil de detectar y apelaban al miedo para dar diagnósticos alarmantes. A uno de los periodistas infiltrados le dijeron que tenía <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/cirrosis-cancer-diagnostico-nueva-med-periodistas-infiltrados-FC31880432" target="_blank">indicios de cirrosis y problemas del corazón</a>. Todo era falso.El tratamiento que le ofrecían costaba más de 78 mil lempiras, pero con <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/clinica-creditos-pagar-tarjeta-cobros-san-pedro-sula-EC31881894" target="_blank">supuestos descuentos</a> se lo dejaban en <b>14,500 lempiras</b>. Le dijeron que debía hacer un solo pago. Otra opción era sacar un financiamiento con un banco a través de la tarjeta de crédito.