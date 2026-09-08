¿Qué encontraron en Medisan? Por estas razones cerraron la clínica

San Pedro Sula, Honduras.-

La empresa Medisan, que ofrecía tratamientos médicos fraudulentos, fue clausurada el lunes 7 de septiembre por la Secretaría de Salud al final de una inspección en la que también participaron la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Tercera Edad, la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), tras comprobar que operaba de forma irregular y sin los permisos sanitarios correspondientes. La intervención ocurrió una semana después de que LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus evidenciaran, a través de la investigación “Estafas médicas”, que la clínica ofrecía a los pacientes consultas y exámenes gratis, pero posteriormente los engañaba con diagnósticos falsos para convencerlos de comprar tratamientos costosos. Las víctimas solo colocaban la mano sobre el escáner que, supuestamente, les podía detectar más de 50 enfermedades, incluyendo cáncer y otros padecimientos para los cuales se necesitan análisis clínicos específicos. Las autoridades llegaron a eso de las 9:30 de la mañana a las instalaciones de Medisan, ubicadas en un centro comercial en San Pedro Sula, por orden de la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Tercera Edad, que también realizó diligencias en Nueva Med, en Tegucigalpa, otra clínica denunciada por LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus por operar de la misma forma. Los equipos que realizaron la inspección a Medisan dijeron que los empleados vestidos como médicos estaban atendiendo a pacientes en los consultorios y que otros ya los tenían conectados a sondas, recibiendo supuestos sueros cardiovasculares y de desintoxicación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Decomisos y cierre en Medisan

Después de permanecer durante más de seis horas en el interior de la clínica, las autoridades afirmaron haber encontrado “circunstancias que representan riesgo directo para la salud de los usuarios, particularmente por la prestación de servicios médicos y la realización de diagnósticos sin personal competente, así como por irregularidades graves en el manejo de medicamentos y equipo médico, contrario a la normativa sanitaria vigente”. Ante la grave situación que observaron en la inspección, la Secretaría de Salud ordenó el cierre inmediato de las operaciones de Medisan. Arsa, por su parte, procedió a la retención de medicamentos y equipos médicos que carecían de registros sanitarios, los cuales fueron decomisados por la Atic por no tener documentos relacionados con órdenes de compra. Estos tratamientos eran recetados y vendidos por ellos mismos a ciudadanos que llegaban con la esperanza de solventar un problema de salud, pero que quedaban endeudados con altas sumas de dinero. Este esquema fue expuesto por este medio de comunicación a través de documentos, testimonios y una labor de infiltración de periodistas como pacientes en la clínica. Los periodistas identificaron que muchas personas que decían ser supuestos médicos hondureños tenían un acento colombiano fácil de detectar y apelaban al miedo para dar diagnósticos alarmantes. A uno de los periodistas infiltrados le dijeron que tenía indicios de cirrosis y problemas del corazón. Todo era falso. El tratamiento que le ofrecían costaba más de 78 mil lempiras, pero con supuestos descuentos se lo dejaban en 14,500 lempiras. Le dijeron que debía hacer un solo pago. Otra opción era sacar un financiamiento con un banco a través de la tarjeta de crédito.





Estos testimonios fueron clave para que las autoridades realizaran la inspección en la clínica, donde decomisaron cinco máquinas analizadoras de resonancia magnética cuántica que, según explicaron, carecen de validación científica y respaldo sanitario para su uso. Las máquinas eran utilizadas para engañar a los pacientes, dándoles diagnósticos de salud graves con la intención de que se sometieran a los tratamientos que Medisan ofrecía. Durante la inspección fue asegurada una computadora que será analizada por un perito del Ministerio Público para determinar la información que manejaban sobre los supuestos tratamientos médicos, así como los datos de los pacientes. Los fiscales y agentes tomaron declaraciones de las personas que encontraron dentro de Medisan; algunos se identificaron como médicos, pero no lograron probar que tenían título o identificaciones. Otros dijeron ser enfermeras y asistentes. También detectaron que dentro de la empresa trabajaban varios colombianos, quienes serían investigados no solo por los servicios que ofrecían, sino también por su ingreso migratorio a Honduras.



Denuncias contra clínica

En el informe de la Fiscalía se establece que la investigación permanece activa y que se continuarán realizando diligencias para determinar si existe responsabilidad penal por parte del personal que prestaba los servicios y, además, para identificar a los propietarios de la clínica que operaba en San Pedro Sula. LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus evidenciaron con documentos que la Empresa de Servicios de Belleza, Terapia y Salud, razón social de Medisan, es propiedad de Christian Miguel Varela Cámbar. Medisan Honduras posee el 20% de las acciones de Medisan Colombia, empresa que también fue denunciada por estafa por el equipo de Séptimo Día de Caracol TV. La empresa hondureña fue constituida en mayo de 2025 y, apenas cuatro meses después, en septiembre de 2025, adquirió un porcentaje de las acciones del negocio en el país sudamericano. Medisan contaba con permiso de operación municipal otorgado por la alcaldía sampedrana, pero la licencia sanitaria estaba en proceso. Esta información fue confirmada por un funcionario de la Secretaría de Salud, quien dijo que la licencia sanitaria fue solicitada en mayo de este año, pero que, a raíz de varias denuncias, ya habían hecho una inspección y se comprobó que no cumplía con los requisitos. La inspección realizada ayer fue a solicitud del Ministerio Público. El funcionario explicó que, cuando se realizan inspecciones por parte de Salud a empresas que solicitan licencias para operar y que incurren en incumplimientos, estas son sancionadas con multas o, en casos extremos, son cerradas, como ocurrió con Medisan.





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