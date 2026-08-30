"Consulta y examen gratis": Clínicas operadas por colombianos engañan con diagnósticos falsos

Las dudas del abogado no se limitan al contenido del contrato. También planteó la necesidad de verificar las credenciales de las personas que atienden a los pacientes y determinar si, en efecto, son médicos, psicólogos, nutricionistas u otros profesionales debidamente colegiados y facultados para emitir diagnósticos.Asimismo, advirtió que emitir diagnósticos sin realizar las pruebas médicas correspondientes podría constituir una infracción y generar responsabilidades legales.Este equipo también investigó a dos profesionales de la salud que promocionan los servicios de Nueva Med en su página oficial.El medio constató que tanto la médico general Gladys Guevara como la psicóloga Arlines Izamar Sandres son graduadas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah). Guevara obtuvo su título en 2020 y Sandres en 2022.Los testimonios recopilados por este medio, sin embargo, describen experiencias distintas con el personal que atendía a los pacientes.Algunos aseguraron haber sido atendidos por Gladys Guevara en su calidad de médico general, mientras que otros dijeron haber sido recibidos por personas que vestían de azul, quienes decían ser médicos."Ellos tienen una persona, un abogado que supuestamente es el apoderado, pero en el día de la audiencia se presentó una muchacha que se llama Sharon. Ella es colombiana y ella dice que es técnica en salud en su país, pero realmente ninguno es médico. Bueno, pero fue ella la que fue a la audiencia, aunque se supone que es un abogado el que está en representación", mencionó la apoderada legal de una de las víctimas."La mayor parte de personas que estaban -en la clínica- eran señoras de la tercera edad, que les estaban poniendo sueros y no se sabe qué clase de suero. A otra colega le pasó, estaba llevando un caso igual y dice que a la muchacha le cobraban 20 mil lempiras, pero que ella no sabe qué es lo que le ponen, porque a usted no le dan recetas, a usted no le dan nada", agregó.En el caso de Medisan, la situación fue distinta. Durante las visitas realizadas por este medio, las personas que atendían a los pacientes vestían de verde y, a simple vista, no presentaban elementos que permitieran identificarlas como profesionales de la salud, aunque son quienes informan el diagnóstico a los pacientes.