Una foto basta: Comerciantes son vulnerables a estafas con transferencias

San Pedro Sula, Honduras.

Para medir el nivel de vulnerabilidad que enfrentan los comerciantes, especialmente aquellos que operan en el sector informal, LA PRENSA Premium realizó un recorrido por distintos negocios de San Pedro Sula, donde se efectuaron pagos reales mediante transferencias bancarias por la compra de productos y bebidas.

El ejercicio mostró una preocupante práctica, ya que la mayoría de vendedores no verifica en tiempo real si el dinero realmente ingresó a sus cuentas, confiando únicamente en capturas de pantalla o en la palabra del cliente.

Esto los vuelve vulnerables a estafas, pues este equipo evidenció cómo microbandas clonan aplicaciones bancarias para simular pagos por transferencias electrónicas que nunca se concretan.

En una florería del barrio Guamilito, una joven atendió la venta de un arreglo floral y, tras realizarse la transferencia a través de la banca en línea, únicamente pidió observar la fotografía del comprobante. Acto seguido tomó una imagen con su celular y continuó atendiendo a otros clientes sin revisar su cuenta bancaria.