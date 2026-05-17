¿Ya te sabes todas las canciones de Junior H?, prepárate para su gran concierto

El 20 de mayo de 2026 quedará inscrito en la agenda musical hondureña como la noche en que Junior H llegará por primera vez a Tegucigalpa. El Estadio Chochi Sosa se convertirá en el escenario que recibirá a uno de los artistas más influyentes del regional mexicano contemporáneo, un fenómeno construido al margen de las grandes disqueras y de la maquinaria corporativa tradicional, pero impulsado por millones de reproducciones, una conexión directa con el público y una identidad musical que redefinió el sonido de una nueva generación.
Este evento, que pondrá en escena una fusión de melancolía y flow urbano, llega bajo la presentación de Conciertos BAC y la producción de CR Entertainment en alianza con Conciertos Honduras.
Basado en los repertorios que el artista ha interpretado en la gira actual "Latinoamérica en lágrimas 2026" y en los conciertos documentados de su tour anterior en México, las canciones que forman parte de su tracklist en esta temporada incluyen "Entre nosotros", Rockstar, "Miéntele", "Las noches", "5-7", "Tres botellas" y "Mente positiva".
También se integran "Se quedan viendo", "Psicodélica", "Abcdario", "En altavoz", "A tu nombre", "Fin de semana", "París", "1004 KM", "La cherry", "Serpiente", "Piénsalo", "Luna", "Días nublados", "Extssy Model", "Mientras duermes", "En la peda", "Me consume", "Y lloro", "Se amerita" y "Disfruto lo malo".
El espectáculo también incorpora versiones en vivo de canciones popularizadas junto a Peso Pluma, como "Rompe la dompe", "El azul", "Bipolar" y "Lady Gaga".
Según los registros de sus últimas presentaciones, Junior H, originario de Guanajuato, México, permanece en escena aproximadamente dos horas y 13 minutos.
Los boletos están disponibles a través del sitio web de eticket.hn. Puedes adquirir el de tu preferencia para disfrutar una noche inolvidable.
Las localidades estarán disponibles desde Gradería hasta Experiencia Bac, con boletos que parten de los L469 en precio promocional.
El show comenzará a las 9:00 de la noche, por lo que se recomienda llevar tu teléfono bien cargado para que puedas grabar todo.
Con álbumes clave como "Atrapado en un sueño" y" $ad Boy", y colaboraciones con Natanael Cano, Grupo Frontera, Peso Pluma, Luis R Conriquez, Ovi y Gabito Ballesteros, Junior H ha marcado a toda una generación.