Estas zonas de Honduras no tendrán luz este lunes 18 de mayo

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este lunes 18 de mayo del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Comayagua y Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos seis horas en estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En Comayagua, el corte se ejecutará en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, afectando zonas residenciales, aldeas, centros educativos, industrias y comercios, entre ellos Generación Coyolar, Generación San Alejo, colonias 1 y 2 de Mayo, San Miguel 1 y 2, Villas Universitarias, Molinos de Honduras, Cervecería Hondureña, Centro de Salud San José, UNAH regional Comayagua, residencial Valle Dorado, bodegas de Pepsi, Olam, relleno sanitario, Villa Mark Park, Alimentos Maravilla, Unilever y el Aeropuerto Internacional Palmerola.
También se verán afectados sectores como aldea San Nicolás, Palo Blanco, El Conejo, Los Palillos, Los Mangos, San José, Las Mercedes, Palmerola, Las Flores, Las Mesas, Rancho Chiquito, El Higuito, aldea Pepineros, compañía IAGSA, Corporación Dinant Isima, El Trapichito, El Rodeo, El Coquito, Fincas del Carmen, Exportadora del Atlántico, Atolera Alejandra, Valladolid, La Pirámide, Villa de San Antonio, Hospital San Benito, colonia Morazán, Nueva Comayagua, Tenguaje, Escuela Nacional de Transporte Terrestre, edificio judicial de Comayagua, residenciales Santa María, Los Álamos, Del Sol, La Estancia, así como el Instituto Técnico Policial, el Colegio Bilingüe Católico, constructora Moncada y La Villa del Corral, entre otros.
Por su parte, en el municipio de Choloma, el corte de energía se realizará en el horario de 8:45 de la mañana a 2:45 de la tarde, afectando las zonas de Las Delicias, El Higüero, colonia Barcelona, Sabana Verde, La Unión, Hacienda El Rancho La Herradura y Banderas.