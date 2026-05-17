Estas zonas de Honduras no tendrán luz este lunes 18 de mayo

También se verán afectados sectores como aldea San Nicolás, Palo Blanco, El Conejo, Los Palillos, Los Mangos, San José, Las Mercedes, Palmerola, Las Flores, Las Mesas, Rancho Chiquito, El Higuito, aldea Pepineros, compañía IAGSA, Corporación Dinant Isima, El Trapichito, El Rodeo, El Coquito, Fincas del Carmen, Exportadora del Atlántico, Atolera Alejandra, Valladolid, La Pirámide, Villa de San Antonio, Hospital San Benito, colonia Morazán, Nueva Comayagua, Tenguaje, Escuela Nacional de Transporte Terrestre, edificio judicial de Comayagua, residenciales Santa María, Los Álamos, Del Sol, La Estancia, así como el Instituto Técnico Policial, el Colegio Bilingüe Católico, constructora Moncada y La Villa del Corral, entre otros.