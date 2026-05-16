Masivos cortes de energía este domingo 17 de mayo en estas zonas de Honduras

En el Distrito Central, Francisco Morazán, también se desarrollarán trabajos de mantenimiento y construcción de líneas de transmisión en distintos circuitos. En el circuito MFL-L239 de la subestación Miraflores, el corte será de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y afectará sectores como la Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Relaciones Exteriores, Hotel LQ, residencial Fuentes de Miraflores, Colegio Médico, Teletón y la Universidad Pedagógica Nacional.