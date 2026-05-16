Masivos cortes de energía este domingo 17 de mayo en estas zonas de Honduras

Diversos sectores de Honduras permanecerán sin energía eléctrica este domingo 17 de mayo debido a trabajos de mantenimiento y construcción de líneas de transmisión programados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).
Entre las zonas más afectadas destaca la ciudad de Juticalpa, en Olancho, donde se ejecutará mantenimiento general en el circuito JUT-L379 de la subestación Juticalpa. La suspensión del servicio eléctrico se extenderá desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde.
El apagón abarcará prácticamente toda la ciudad de Juticalpa, incluyendo el Estadio Juan Ramón Brevé, Banco de Occidente, Hospital San Francisco, Centro Médico Las Mercedes, Hospital Trochéz, Hondutel, Mall Premier Juticalpa, la Región Sanitaria, Granja Penal, Alcaldía Municipal, oficinas de la ENEE y el SANAA, además de colonias, barrios y comunidades como El Recreo, El Edén, Miguel Barahona, San Rafael, La Ceibita, Las Flores, La Vega, Panuaya, Zuncuyapa, El Rincón, Casas Viejas, Las Trojes, El Ojustal, La Yuca y otras zonas aledañas.
En el Distrito Central, Francisco Morazán, también se desarrollarán trabajos de mantenimiento y construcción de líneas de transmisión en distintos circuitos. En el circuito MFL-L239 de la subestación Miraflores, el corte será de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y afectará sectores como la Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Relaciones Exteriores, Hotel LQ, residencial Fuentes de Miraflores, Colegio Médico, Teletón y la Universidad Pedagógica Nacional.
Desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde no habrá energía en parte del cerro Juana Laínez, Serna, parque de pelota Lempira Reyna, El Birichiche, colonia Miramontes, colonia Elvel y Elvel School.
Otra interrupción en Tegucigalpa ocurrirá en el circuito LNZ-L267, también por trabajos de construcción de la línea de transmisión. El corte abarcará parte de la colonia Miramontes, colonia Humuya, Universidad José Cecilio del Valle, Plaza Gabriela y Plaza Premier, en horario de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.
En San Pedro Sula, Cortés, las cuadrillas realizarán mantenimiento general, control de vegetación y cambio de aislamiento dañado en el circuito BVI-L212 de la subestación Bella Vista. Los sectores afectados serán barrio Río Piedras este y barrio Suyapa oeste, donde la suspensión del servicio eléctrico será de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.
Además, otro corte programado en la capital industrial afectará barrio Solares Nuevos y la avenida La República hasta el parque central, desde las 7:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía.
Mientras tanto, en La Ceiba, Atlántida, el mantenimiento general del circuito CTE-L311 de la subestación Ceiba Térmica dejará sin energía de 1:00 de la tarde a 6:00 de la tarde a colonias y sectores como Sitramacsa, Piñanza, Hondutel, Esquipulas, Miramar, Villa Real, Los Locutores, Sutrafco, El Dorado, INFOP, Mercado San José, UTH, plantel ENEE y Los Maestros.
Las autoridades recomendaron a la población tomar las medidas necesarias ante las interrupciones del servicio eléctrico programadas para este domingo.