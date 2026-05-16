Cristiano Ronaldo sufre lo peor con Al Nassr: su feo gesto tras perder otra final

Cristiano se quedó con 971 goles en su cuenta en la búsqueda de llegar a los mil y el jueves siguiente tendrá otra oportunidad de alzarse con un título con el Al-Nassr en la última fecha del torneo Saudí enfrente al Damac. Ganar le basta para coronarse por los 83 puntos que suma por los 81 del Al-Hilal que le sigue.