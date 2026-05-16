Cristiano Ronaldo sufre lo peor con Al Nassr: su feo gesto tras perder otra final

Cristiano Ronaldo sufrió un nuevo golpe. El portugués volvió a perder otro título con el Al Nassr y dejó una imagen de mal perdedor.
Cristiano Ronaldo salió animado al campo del estadio Alawwal Park de Riad para jugar la final de la AFC Champions League Two de Asia contra el Gamba Osaka de Japón.
El Al Nassr de Cristiano Ronaldo era el gran favorito para ganar el título, además de que jugaba en casa, pero la historia fue otra.
Así fue el recibimiento de la afición del Al Nassr a su equipo en la final de la Champions 2 de Asia.
Cristiano Ronaldo disputó todo el partido y no pudo marcar contra el Gamba Osaka de Japón. No se le da las cosas al portugués en Arabia.
El Gamba Osaka se impuso por 0-1 ante Al Nassr que no se sobrepuso al gol logrado a la media hora firmado por el turco Deniz Hummet, a pase del tunecino Issan Jebali.
El conjunto árabe contó con varias ocasiones para marcar, pero fue el cuadro japonés el que no perdonó a la primera que tuvo. El delantero turco Deniz Hümmet recibió habilitado dentro del área y de derecha fusiló al portero Bento.
Cristiano Ronaldo falló una oportunidad clara tras un tiro libre de Joao Félix. El cabezazo del 'Bicho' se fue a un lado del arco del Gamba Osaka.
El maleficio del exjugador del Real Madrid, Manchester United y Juventus, entre otros, se prolonga. No logra conquistar título oficial alguno con el club saudí y otra vez se quedó sin éxito.
El Al Nassr aún puede lograr el titulo de la Liga Saudí que lidera aunque, amenazado por el Al Hilal, se juega el título el jueves contra el Damac, amenazado por el descenso, en la última jornada.
El astro luso, además, fue incapaz de ampliar su cuenta goleadora y dar un paso más a su objetivo de los 1000. Acumula 971.
El lamento de Cristiano Ronaldo tras no poder marcar el gol del empate del Al Nassr ante el Gamba Osaka.
Cristiano Ronaldo se mostró frustrado al no poder marcar contra el Gamba Osaka.
Cristiano Ronaldo charlando con un jugador del Gamba Osaka. Al delantero portugués se le negó el gol.
Cristiano Ronaldo se llevaba las manos a la cabeza tras la ocasión que perdió frente al arco del Gamba Osaka.
El astro portugués volvió a perder un título con su actual club y desde su llegada a la institución únicamente ha levantado el Campeonato de Clubes Árabes 2023 del que se discute si es oficial o no.
Cristiano se quedó con 971 goles en su cuenta en la búsqueda de llegar a los mil y el jueves siguiente tendrá otra oportunidad de alzarse con un título con el Al-Nassr en la última fecha del torneo Saudí enfrente al Damac. Ganar le basta para coronarse por los 83 puntos que suma por los 81 del Al-Hilal que le sigue.
Jorge Jesús perdió la cabeza durante la derrota del Al Nassr. El entrenador portugués lanzó su pizarra táctica al césped en cuanto el equipo árabe estaba a segundos perder la final de la Champions League 2.
Cristiano Ronaldo tuvo un feo gesto después de perder el título de la Champions League Two de Asia.
Tras la caída del Al-Nassr en la final de la Champions League Two, Cristiano Ronaldo se fue directo al vestuario, no miró la celebración de los japoneses y no estuvo en la premiación. El portugués no soportó la derrota, un mal perdedor.
La tristeza de los jugadores del Al Nassr tras perder la final de la Champions League 2 de Asia.
Joao Félix, quien estuvo cerca de marcar, pasó a recoger la medalla de subcampeón de la Champions League 2 de Asia.
El Gamba Osaka se convirtió en el primer equipo japonés en conquistar el título de la Champions League 2 de Asia.
Los futbolistas del Gamba Osaka celebrando con el trofeo de la Champions League 2 de Asia.