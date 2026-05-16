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Cámara captó los últimos momentos de Esmeralda cuando intentaba escapar

Cámaras de seguridad captaron los últimos momentos de Esmeralda Moronta, quien fue asesinada tras salir de la Fiscalía donde denunció a su expareja en Santo Domingo.

Cámara captó los últimos momentos de Esmeralda cuando intentaba escapar
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Los últimos momentos de Esmeralda Moronta de los Santos fueron captados por cámaras de seguridad de la zona, cuando intentaba escapar tras salir de la Fiscalía donde había denunciado a su expareja.
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Imágenes de cámaras de seguridad muestran a Esmeralda Moronta corriendo en la calle Puerto Rico, sector Alma Rosa, tras ser perseguida por su expareja, minutos después de salir de la Fiscalía.
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Las grabaciones de la zona registraron el instante en que Esmeralda intentaba refugiarse en un colmado cercano, mientras era perseguida tras interponer una denuncia por violencia de género.
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Cámaras de seguridad captaron la huida de Esmeralda Moronta, de 36 años, luego de salir de la sede judicial donde denunció a Omar Tejeda Guzmán por acoso y hostigamiento.
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En las imágenes se observa a la víctima buscando protección en un colmado del sector Alma Rosa, donde posteriormente fue alcanzada por su agresor.
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El hecho ocurrió alrededor de las 4:00 de la tarde del miércoles 13 de mayo de 2026, según las grabaciones de seguridad y reportes oficiales.
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Esmeralda Moronta, madre trabajadora y emprendedora, había acudido horas antes a la Unidad de Atención a la Violencia de Género de Los Mina para solicitar medidas de protección.
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En su denuncia, la víctima acusó a su expareja, Omar Tejeda Guzmán, de 48 años, de acoso, hostigamiento y seguimiento mediante un dispositivo GPS.
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Según las autoridades, el agresor la esperaba en las inmediaciones de la Fiscalía tras conocer que había interpuesto la denuncia en su contra.
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El vocero de la Policía, Diego Pesqueira, confirmó que el hombre persiguió a la víctima hasta un colmado, donde le disparó con un arma calibre 9 milímetros.
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Esmeralda era especialista en pastelería.
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Esmeralda Moronta, de 36 años, era pastelera y amante de la repostería, conocida por su dedicación a las recetas de pasteles.
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