Cámara captó los últimos momentos de Esmeralda cuando intentaba escapar

Los últimos momentos de Esmeralda Moronta de los Santos fueron captados por cámaras de seguridad de la zona, cuando intentaba escapar tras salir de la Fiscalía donde había denunciado a su expareja.
Imágenes de cámaras de seguridad muestran a Esmeralda Moronta corriendo en la calle Puerto Rico, sector Alma Rosa, tras ser perseguida por su expareja, minutos después de salir de la Fiscalía.
Las grabaciones de la zona registraron el instante en que Esmeralda intentaba refugiarse en un colmado cercano, mientras era perseguida tras interponer una denuncia por violencia de género.
Cámaras de seguridad captaron la huida de Esmeralda Moronta, de 36 años, luego de salir de la sede judicial donde denunció a Omar Tejeda Guzmán por acoso y hostigamiento.
En las imágenes se observa a la víctima buscando protección en un colmado del sector Alma Rosa, donde posteriormente fue alcanzada por su agresor.
El hecho ocurrió alrededor de las 4:00 de la tarde del miércoles 13 de mayo de 2026, según las grabaciones de seguridad y reportes oficiales.
Esmeralda Moronta, madre trabajadora y emprendedora, había acudido horas antes a la Unidad de Atención a la Violencia de Género de Los Mina para solicitar medidas de protección.
En su denuncia, la víctima acusó a su expareja, Omar Tejeda Guzmán, de 48 años, de acoso, hostigamiento y seguimiento mediante un dispositivo GPS.
Según las autoridades, el agresor la esperaba en las inmediaciones de la Fiscalía tras conocer que había interpuesto la denuncia en su contra.
El vocero de la Policía, Diego Pesqueira, confirmó que el hombre persiguió a la víctima hasta un colmado, donde le disparó con un arma calibre 9 milímetros.
Esmeralda era especialista en pastelería.
Esmeralda Moronta, de 36 años, era pastelera y amante de la repostería, conocida por su dedicación a las recetas de pasteles.