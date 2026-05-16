Dominicano se disculpa tras amenazar a hondureña con tirarle a ICE: Fedex lo despidió

"Soy el chico del video, vengo a pedir mis sinceras disculpas., No fue la forma correcta. Me llené de rabia, un error que comete cualquier ser humano, al ver lo que pasaba mi esposa. Le pido disculpas a la chica", comenzó diciendo en un video en donde ya no se ve tan arrogante. En el material gráfico reveló que andaba trayendo a su hijo autista.