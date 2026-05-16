Dominicano se disculpa tras amenazar a hondureña con tirarle a ICE: Fedex lo despidió

El dominicano más famoso de la semana ya cambió su discurso; pasó de amenazar a una hondureña con reportarla con ICE a pedirle disculpas a toda la comunidad hispana de Estados Unidos.
El sujeto ocupó un par de segundos para ganarse el repudio. Tras un accidente en el que se vio involucrada su pareja, comenzó a amenazar a una madre de familia que resultó ser hondureña.
Darling Hernández es una hondureña que había llegado a recoger a su hijo en Santa Elizabeth, Nueva Jersey y no pensó que un pequeño incidente vial terminaría viralizándose en las redes sociales.
El miércoles 13 de mayo, la pareja de este sujeto se acercó demasiado y golpeó el vehículo de Darling en dos ocasiones. Ella incluso reconoció su falta, según Hernández.
El problema fue que la mujer llamó a su esposo y este se bajó de otro carro y según muestra el video le pregunta: "¿Dónde está el golpe?".
Entre gritos, el sujeto le indica que hable con él. "Yo soy el hombre", pero también dice que todo lo va a solucionar llamando a ICE.
En el video se escucha cuando él la comienza a insulta y hasta le grita "hija de p...". El problema del hombre es que hace todo con su uniforme de trabajo: Fedex.
Ha sido el mismo hombre el que ha revelado que Fedex tomó acciones en su contra y lo despidió.
"Soy el chico del video, vengo a pedir mis sinceras disculpas., No fue la forma correcta. Me llené de rabia, un error que comete cualquier ser humano, al ver lo que pasaba mi esposa. Le pido disculpas a la chica", comenzó diciendo en un video en donde ya no se ve tan arrogante. En el material gráfico reveló que andaba trayendo a su hijo autista.
"Me corrieron del trabajo como todos deseaban. No lo veo mal, sino como consecuencia de lo sucedido. Pido disculpas a la comunidad hispana, no fue la forma ni la manera de hacer las cosas", cerró diciendo.