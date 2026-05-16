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El caso de Yulixa: misterio detrás de la mujer desaparecida tras liposucción clandestina

La desaparición de Yulixa Toloza tras someterse a una liposucción clandestina generó conmoción en redes sociales. Su caso se viralizó en las últimas horas

El caso de Yulixa: misterio detrás de la mujer desaparecida tras liposucción clandestina
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La desaparición de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años, ha generado conmoción en Bogotá y reavivado las alertas sobre los riesgos de someterse a procedimientos estéticos clandestinos en Colombia.

 Fotos: redes sociales
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La ciudadana fue vista por última vez el pasado 13 de mayo de 2026, luego de practicarse una liposucción en una vivienda donde supuestamente funcionaba una clínica improvisada al sur de la capital colombiana.
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De acuerdo con las investigaciones preliminares, el procedimiento habría sido realizado en un inmueble ubicado en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, un lugar que no contaba con autorización sanitaria ni permisos para operar como centro médico.
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Familiares y amigos de la mujer denunciaron que, tras la intervención quirúrgica, comenzaron a recibir versiones contradictorias por parte de las personas encargadas del sitio. Desde entonces, no se volvió a tener contacto con Yulixa y su paradero continúa siendo desconocido.
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Una de las amigas de la desaparecida relató que acompañó a Yulixa durante la cirugía y notó que, en el periodo postoperatorio, la mujer no reaccionaba de manera normal. Según su testimonio, la paciente se encontraba desorientada y en condiciones preocupantes tras el procedimiento.
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Las sospechas crecieron horas más tarde, cuando allegados intentaron regresar por ella al lugar donde se realizó la operación. Al llegar, encontraron la vivienda vacía y sin rastros del personal que habría participado en la intervención estética.
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En redes sociales comenzaron a circular videos grabados antes de la desaparición, en los que supuestamente aparece Yulixa Toloza después de la cirugía. Las imágenes han aumentado la preocupación de familiares, quienes aseguran que la mujer necesitaba atención médica inmediata.
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El caso ya es investigado por la Policía y por la Secretaría de Salud de Bogotá, entidades que realizaron inspecciones en el inmueble señalado. Las autoridades confirmaron que el lugar permanece clausurado mientras avanzan las diligencias correspondientes.
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La investigación busca establecer si las personas que practicaron el procedimiento incurrieron en negligencia médica o en omisión del deber de socorro, tomando en cuenta que, tras la desaparición, el personal abandonó el sitio y hasta ahora se desconoce su ubicación.
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El hecho ha provocado indignación entre ciudadanos y expertos en salud, quienes advierten sobre el incremento de cirugías clandestinas realizadas en casas y establecimientos no autorizados, muchas veces promocionados a bajo costo a través de redes sociales.
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