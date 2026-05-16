Dominicano tras chocar con hondureña: "Voy a llamar a ICE para que te lleve a tu país"

Este sujeto terminó ganándose el repudio colectivo luego de amenazar a una hondureña con que iba a llamar a ICE.
La discusión se registró frente a una escuela en Elizabeth, Nueva Jersey, la tarde del miércoles 13 de mayo.
La hondureña Darling Hernández, evidenció con un video, al hombre que la amenazó con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para que la deportaran, luego de un altercado ocurrido afuera del centro educativo de su hijo.
Según relató Hernández, todo comenzó cuando ella esperaba a su hijo afuera de la escuela, a eso de las 2:30 de la tarde.
La mujer dijo que queestaba estacionada mientras hablaba por teléfono con su madre. En ese momento, otra conductora se acercó demasiado y golpeó su vehículo en dos ocasiones.
Darling dice que la mujer reconoció inicialmente el choque y le dijo que “solo fue un rayoncito”, pero luego llamó a su esposo, un trabajador de FedEx, quien llegó al lugar de forma agresiva.
Darling grabó el incidente y ahí se escucha claro cuando el hombre comenzó a insultarla y a intimidarla con amenazas migratorias.
El hombre estaba tan fuera de sí que en el video se ve que empuja a su propia pareja.
“Empezó a decirme, a amenazarme que me iba a llamar a ICE”, relató Hernández en un video publicado en redes sociales.
Tras viralizarse el video, la compañía Fedex despidió al sujeto.