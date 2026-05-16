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Dominicano tras chocar con hondureña: "Voy a llamar a ICE para que te lleve a tu país"

Un dominicano se ganó el repudio tras atacar a una hondureña a la que había chocado en Nueva Jersey. La catracha, que no tuvo la culpa, ya contrató a un abogado

Dominicano tras chocar con hondureña: Voy a llamar a ICE para que te lleve a tu país
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Este sujeto terminó ganándose el repudio colectivo luego de amenazar a una hondureña con que iba a llamar a ICE.
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La discusión se registró frente a una escuela en Elizabeth, Nueva Jersey, la tarde del miércoles 13 de mayo.
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La hondureña Darling Hernández, evidenció con un video, al hombre que la amenazó con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para que la deportaran, luego de un altercado ocurrido afuera del centro educativo de su hijo.
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Según relató Hernández, todo comenzó cuando ella esperaba a su hijo afuera de la escuela, a eso de las 2:30 de la tarde.
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La mujer dijo que queestaba estacionada mientras hablaba por teléfono con su madre. En ese momento, otra conductora se acercó demasiado y golpeó su vehículo en dos ocasiones.
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Darling dice que la mujer reconoció inicialmente el choque y le dijo que “solo fue un rayoncito”, pero luego llamó a su esposo, un trabajador de FedEx, quien llegó al lugar de forma agresiva.
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Darling grabó el incidente y ahí se escucha claro cuando el hombre comenzó a insultarla y a intimidarla con amenazas migratorias.
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El hombre estaba tan fuera de sí que en el video se ve que empuja a su propia pareja.
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“Empezó a decirme, a amenazarme que me iba a llamar a ICE”, relató Hernández en un video publicado en redes sociales.

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Tras viralizarse el video, la compañía Fedex despidió al sujeto.
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