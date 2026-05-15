Kimberly Cruz es la mujer asesinada a balazos dentro de un carro

Identificaron a Kimberly Cruz Pacheco, de 32 años, como la mujer asesinada a balazos dentro de un vehículo en Cabo Rojo, Puerto Rico.
El hecho ocurrió en la parte posterior del establecimiento Café Sabana, en la carretera PR-100, durante la madrugada del viernes.
Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, a la 1:26 a.m., alertó a la Policía sobre una persona muerta en el sector.
Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de la víctima en el asiento del conductor de un Toyota Yaris.
El vehículo estaba estacionado en el área donde ocurrió el ataque, según el informe preliminar de las autoridades.
El cuerpo presentaba múltiples impactos de bala, de acuerdo con el reporte policial inicial.
Cerca del automóvil fue hallada un arma de fuego, la cual fue ocupada como parte de la investigación.
En el caso fue arrestado Elvin J. Rivera Martínez, de 41 años, pareja de la víctima, como sospechoso del crimen.
El hombre fue trasladado a un hospital con una herida superficial en la cabeza y posteriormente dado de alta.
Elvin J. Rivera Martínez admitió los hechos.