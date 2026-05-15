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Kimberly Cruz es la mujer asesinada a balazos dentro de un carro

La Policía identificó a Kimberly Cruz Pacheco, de 32 años, asesinada a balazos dentro de un vehículo en Cabo Rojo

Kimberly Cruz es la mujer asesinada a balazos dentro de un carro
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Identificaron a Kimberly Cruz Pacheco, de 32 años, como la mujer asesinada a balazos dentro de un vehículo en Cabo Rojo, Puerto Rico.
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El hecho ocurrió en la parte posterior del establecimiento Café Sabana, en la carretera PR-100, durante la madrugada del viernes.
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Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, a la 1:26 a.m., alertó a la Policía sobre una persona muerta en el sector.
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Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de la víctima en el asiento del conductor de un Toyota Yaris.
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El vehículo estaba estacionado en el área donde ocurrió el ataque, según el informe preliminar de las autoridades.
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El cuerpo presentaba múltiples impactos de bala, de acuerdo con el reporte policial inicial.
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Cerca del automóvil fue hallada un arma de fuego, la cual fue ocupada como parte de la investigación.
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En el caso fue arrestado Elvin J. Rivera Martínez, de 41 años, pareja de la víctima, como sospechoso del crimen.
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El hombre fue trasladado a un hospital con una herida superficial en la cabeza y posteriormente dado de alta.
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Elvin J. Rivera Martínez admitió los hechos.
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