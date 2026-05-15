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Jueza Lady Gissela se dirigía al gimnasio cuando fue interceptada por sicarios

La jueza Lady Gissela Pachar Huanga, de 41 años, fue asesinada a balazos cuando se desplazaba en su vehículo en un ataque perpetrado por dos sujetos en motocicleta.

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La jueza Lady Gissela Pachar Huanga, de 41 años —quien este 16 de mayo cumpliría 42— fue asesinada a tiros mientras se movilizaba en su vehículo por la avenida Colón Tinoco, a la altura de la ciudadela Machalilla, en Machala, provincia de El Oro, frontera con Perú.
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De acuerdo con la Policía, el ataque ocurrió alrededor de las 18:00, cuando dos sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta interceptaron el automotor y dispararon directamente contra la ventana del conductor, impactando en varias ocasiones a la funcionaria judicial.
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Tras la ráfaga de disparos, la jueza quedó sin vida dentro del vehículo, mientras moradores de la zona salían alarmados de sus viviendas por el estruendo de las detonaciones.
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Agentes de la Policía Nacional acordonaron el área del crimen para levantar indicios e iniciar las primeras diligencias investigativas, mientras unidades forenses realizaron el levantamiento del cuerpo.
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La magistrada laboraba en un juzgado del cantón Santa Rosa, en la misma provincia, y según las autoridades había recibido amenazas previas, por lo que contaba con protección del sistema de víctimas y testigos, así como de la Policía Nacional.
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El jefe policial de El Oro, Renato González, confirmó que la jueza recibía resguardo estatal, aunque al momento del ataque el agente asignado a su seguridad no se encontraba en el sitio, situación que también es objeto de investigación.
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De acuerdo con el comandante, la víctima se dirigía hacia un gimnasio cuando fue interceptada por los atacantes, quienes le habrían disparado al menos en cinco ocasiones antes de huir del lugar.
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De acuerdo con el comandante, la víctima se dirigía hacia un gimnasio cuando fue interceptada por los atacantes, quienes le habrían disparado al menos en cinco ocasiones antes de huir del lugar.
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Las autoridades indicaron que se ejecutan labores investigativas en todo el recorrido que habría realizado la jueza, con el objetivo de identificar y ubicar a los responsables del crimen.
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La Policía no ha confirmado si las amenazas contra la funcionaria provenían de grupos delictivos específicos, aunque señaló que la provincia de El Oro enfrenta una fuerte presencia del crimen organizado transnacional.
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El hecho ha generado conmoción en el sistema judicial ecuatoriano, mientras la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces exigió una investigación inmediata, transparente y efectiva, así como medidas urgentes de protección para los operadores de justicia.
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Familiares de la jueza también denunciaron fallas en la protección estatal y cuestionaron la actuación de las autoridades, asegurando que la funcionaria había sido dejada sin resguardo efectivo pese a las amenazas que enfrentaba.
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