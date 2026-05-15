Rostros de seis de los siete muertos en tren de Texas; tres son hondureños

Autoridades y familiares lograron identificar a seis de las víctimas encontradas sin vida dentro de un vagón de carga en Laredo, Texas. Entre ellas figura un adolescente hondureño de 14 años, así como hombres deportados que intentaban regresar a Estados Unidos para reunirse con sus familias y continuar trabajando para sostenerlas.
Las víctimas identificadas hasta ahora son los hondureños Nelson Davian Portillo Martínez, de 14 años; Denis Isaías Anariba Herrera y Josué Valdés Zerón; además de los mexicanos Nereo Aguilar García, Carlos Eduardo Reyes Ramírez y Basilio García.
Nereo Aguilar García, originario de Pánuco de Coronado, Durango, México, fue identificado por sus familiares tras la tragedia. Sujey Salazar, cuñada de la víctima y residente en Grand Prairie, Texas, explicó que la familia busca apoyo económico para repatriar el cuerpo de Nereo a México y darle sepultura junto a sus seres queridos
Otra de las víctimas identificadas fue Carlos Eduardo Reyes Ramírez, un mexicano que había vivido durante 26 años en San Antonio, Texas, antes de ser deportado en agosto de 2025. Carlos residía junto a su esposa e hijos en el área de Boerne, Texas, y era descrito por sus familiares como un padre trabajador y comprometido con su comunidad.
La víctima más joven identificada fue Nelson Davian Portillo Martínez, un adolescente hondureño de 14 años, originario de La Masica, Atlántida, Honduras.
Según autoridades hondureñas, Nelson buscaba regresar a Estados Unidos junto a su familia, tras haber vivido entre 2016 y 2025 en ese país.
Ahora su padre intenta obtener una visa humanitaria para viajar a Texas y recuperar su cuerpo.
Denis Isaías Anariba Herrera, un hondureño que en dos semanas cumpliría 25 años y que soñaba con regresar a Houston para reencontrarse con su esposa y su hija de un año.
Denis había vivido durante cinco años en el área de Houston antes de ser deportado el pasado 24 de diciembre.
Josué Valdés Zerón, originario de Nacaome, Honduras, fue identificado como otra de las víctimas de la tragedia ocurrida dentro del vagón de tren en Laredo.
Su familia contó que había sido deportado en 2025, pero decidió intentar regresar a Estados Unidos para volver a Dallas, ciudad donde vivió cerca de ocho años y trabajó en distintos oficios, incluido el lavado de autos.
Emelin Rivera Avilez, prima de Josué, relató que la familia supo de su viaje apenas horas antes.
“Me dijo que me quería mucho y que me cuidara”, recordó Rivera Avilez sobre las últimas palabras que recibió de su familiar.
La sexta víctima identificada fue Basilio García, originario de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Había vivido durante más de 20 años en Chicago junto a su esposa e hijo y trabajaba en un lavado de autos en el área de Harlem y Belmont, Illinois. La séptima víctima es una mujer de 29 años, cuya identidad no ha sido revelada.