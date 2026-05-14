Ultiman a pareja de recién casados dentro de un vehículo

Un hombre y una mujer perdieron la vida tras ser atacados a balazos por desconocidos este jueves 14 de mayo en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, de acuerdo con información proporcionada por los Bomberos Voluntarios.
El hecho armado se registró a pocos metros de la estación de los socorristas, en un área que enlaza con la calzada Santa Lucía Norte y la primera calle Poniente.
Según información preliminar, las víctimas viajaban a bordo de un vehículo tipo turismo de color naranja cuando fueron atacadas a balazos.
Los Bomberos Voluntarios llegaron al lugar del incidente y confirmaron el fallecimiento de ambas personas, cuya identidad aún no ha sido establecida.
De forma preliminar, las autoridades indicaron que se presume que las víctimas tenían entre 25 y 30 años de edad.
El ataque armado se registró en una zona de alto tránsito vehicular y peatonal, ya que en el área operan varios comercios y se encuentra el mercado de La Pólvora, uno de los sectores más concurridos de Antigua Guatemala.
Las autoridades realizaron diligencias en el área, lo que generó afectaciones al tránsito y el cierre temporal de algunas vías, mientras el Ministerio Público recopilaba evidencias en la escena.
El vehículo presenta múltiples impactos de bala en diferentes partes de su estructura, lo que evidencia la intensidad del ataque armado.
Hasta el momento, se desconocen tanto el móvil del crimen como la identidad de los responsables, así como su paradero.
Las autoridades informaron que iniciarán una investigación para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y determinar las circunstancias en que se registró el hecho armado.