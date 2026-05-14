  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Mundo

Ultiman a pareja de recién casados dentro de un vehículo

Una pareja perdió la vida tras ser atacada a disparos cuando se movilizaba en su automóvil

Ultiman a pareja de recién casados dentro de un vehículo
1 de 10

Un hombre y una mujer perdieron la vida tras ser atacados a balazos por desconocidos este jueves 14 de mayo en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, de acuerdo con información proporcionada por los Bomberos Voluntarios.

 Foto: Cortesía
Ultiman a pareja de recién casados dentro de un vehículo
2 de 10

El hecho armado se registró a pocos metros de la estación de los socorristas, en un área que enlaza con la calzada Santa Lucía Norte y la primera calle Poniente.

 Foto: Cortesía
Ultiman a pareja de recién casados dentro de un vehículo
3 de 10

Según información preliminar, las víctimas viajaban a bordo de un vehículo tipo turismo de color naranja cuando fueron atacadas a balazos.

 Foto: Cortesía
Ultiman a pareja de recién casados dentro de un vehículo
4 de 10

Los Bomberos Voluntarios llegaron al lugar del incidente y confirmaron el fallecimiento de ambas personas, cuya identidad aún no ha sido establecida.

 Foto: Cortesía
Ultiman a pareja de recién casados dentro de un vehículo
5 de 10

De forma preliminar, las autoridades indicaron que se presume que las víctimas tenían entre 25 y 30 años de edad.

 Foto: Cortesía
Ultiman a pareja de recién casados dentro de un vehículo
6 de 10

El ataque armado se registró en una zona de alto tránsito vehicular y peatonal, ya que en el área operan varios comercios y se encuentra el mercado de La Pólvora, uno de los sectores más concurridos de Antigua Guatemala.

 Foto: Cortesía
Ultiman a pareja de recién casados dentro de un vehículo
7 de 10

Las autoridades realizaron diligencias en el área, lo que generó afectaciones al tránsito y el cierre temporal de algunas vías, mientras el Ministerio Público recopilaba evidencias en la escena.

 Foto: Cortesía
Ultiman a pareja de recién casados dentro de un vehículo
8 de 10

El vehículo presenta múltiples impactos de bala en diferentes partes de su estructura, lo que evidencia la intensidad del ataque armado.

 Foto: Cortesía
Ultiman a pareja de recién casados dentro de un vehículo
9 de 10

Hasta el momento, se desconocen tanto el móvil del crimen como la identidad de los responsables, así como su paradero.

 Foto: Cortesía
Ultiman a pareja de recién casados dentro de un vehículo
10 de 10

Las autoridades informaron que iniciarán una investigación para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y determinar las circunstancias en que se registró el hecho armado.

 Foto: Cortesía
Cargar más fotos