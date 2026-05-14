Muere futbolista en accidente de moto en la 33 calle de SPS

Fotos en vida de Deynor Iván Martínez Suazo, el joven que murió en un accidente de motos la noche del martes 12 de mayo en la 33 calle del 2026.
Iván Martínez, el padre del jovencito, confirmó que su muerte se registró a pocas horas de sumar la vela 22 en su pastel.
Deynor era un joven talentoso que se había ganado el respeto y cariño en varios equipos de las Ligas Menores.
Esta es una foto de cuando estaba pequeño y jugaba en el Atlético Sampedrano.
El club Pumas FC lamentó su muerte y emitió una nota de duelo. Jugó también en este equipo.
Su padre Iván Martínez escribió en sus redes sociales unas emotivas palabras y colgó varias fotos de su amado hijo.
"Ay, hijo mío, mi compañero de aventura. Mañana era tu cumpleaños. Me has dado duro, hijo mío; aún no lo puedo creer, que me has dejado. Qué dolor tan grande me has dejado en el corazón.", comenzaba el escrito.
"Te amaré por siempre, hijo. Vuela alto y que Dios te reciba como el ángel que eres. Qué dolor, hijo, me has partido el alma", agregaba.
Deynor, además de jugar al fútbol era un reconocido barbero en la colonia 6 de Mayo del sector Rivera Hernández.
Este jueves 14 de mayo, cuando Deynor cumpliría los 22 años, su padre le dedicó más palabras.
"Feliz cumpleaños, mi príncipe, hasta el cielo, hijo. Ay, Dios mío, ¿cómo nos pudiste hacer eso, hijo? Pero le pido a Dios fuerza para mí y toda la familia", decía.
"Hijo, qué regalo le diste a tu abuela, que cumplía años ayer, y tú hoy nos has destrozado. Hijo mío, Deynor Martínez", cerraba.
Se confirmó que Deynor aún no ha sido enterrado porque están a la espera de su padre y otros parientes que viven en España.
"Me da tristeza pensar en tu muerte, sobrino Deynor Suazo. Ya me imagino cómo está mi hermano, destrozado por tu muerte, y más porque tú eras su compañero de viaje. Descansa en paz y que Dios te reciba en el cielo como el ángel que eres", le escribió su amigo Mayron Gutérrez.