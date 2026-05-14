Kellin Flores acababa de comprar su moto cuando perdió la vida en un accidente

Una joven motociclista perdió la vida la mañana de este jueves tras colisionar contra un camión cisterna de agua en la salida al sur de la capital, a la altura de la entrada principal de la residencial Lomas de María.
La víctima fue identificada como Kellin Julissa Flores Almendares, de 25 años, quien se dirigía a su jornada laboral cuando ocurrió el fatal accidente vial, registrado aproximadamente a las 6:20 de la mañana.
Kellin Julissa Flores Almendares acababa de comprar la moto en la que se conducía.
De acuerdo con información preliminar, la motocicleta en la que se transportaba impactó de forma violenta contra la unidad pesada, lo que provocó que la joven fuera arrastrada varios metros sobre la vía.
En el hecho, la joven sufrió graves lesiones, entre ellas el aplastamiento de una de sus extremidades inferiores, quedando con heridas de extrema gravedad en el lugar del accidente.
Aunque fue auxiliada por personas que transitaban por la zona y posteriormente trasladada aún con vida a la sala de emergencias del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), falleció minutos después debido a la gravedad de sus heridas.