Dua Lipa lanzará película y álbum en vivo grabados en México

La cantante británica Dua Lipa anunció este jueves el lanzamiento de ‘Dua Lipa (Live from Mexico)’, un nuevo álbum en vivo y una película del concierto grabados durante las tres presentaciones que ofreció en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, como parte de la gira ‘Radical Optimism’.
La artista indicó, en un comunicado, que el largometraje se estrenará el próximo 21 de mayo a las 16:00 GMT en su canal oficial de YouTube.
También señaló que el álbum en vivo estará disponible en plataformas de ‘streaming’ el 22 de mayo a través de Warner Records. Las copias físicas del disco ya pueden reservarse y comenzarán a enviarse a partir del 5 de junio.
Dua Lipa publicó en su cuenta de YouTube un adelanto de la producción, en el que se muestran algunos de los momentos más destacados que vivió durante su paso por México.
En su cuenta de Instagram escribió: "¡¡¡EN VIVO DESDE MÉXICOOO!!! ¡¡¡La película completa de la gira sale el 21 de mayo a las 6 p. m. BST en YouTube Y el álbum en vivo sale Link de reserva en la biografía ❤️ ahora podremos disfrutar de estos shows por siempre y para siempre, os quiero!!!! Oh y sólo porque no puedo esperar... End Of An Era (En Vivo Desde México) OUT NOW".
“Esta gira ha sido la experiencia más hermosa y gratificante de mi carrera hasta ahora”, afirma la intérprete de ‘Don’t Start Now’ en el tráiler del filme.
“Han construido algo más grande que un espectáculo. Han construido una familia y eso lo siento cada noche”, agregó.
La gira de Dua Lipa en México se realizó en diciembre de 2025 y quedó marcada entre sus seguidores por colaboraciones inéditas, como la participación de Fher Olvera, vocalista del grupo mexicano Maná, con quien interpretó ‘Oye Mi Amor’ (1992).
Durante su recorrido por el país, la artista también cantó clásicos en español, entre ellos su versión de ‘Bésame mucho’.
La gira 'Radical Optimism' acumuló 92 conciertos en los cinco continentes, incluidas fechas consecutivas con entradas agotadas en el estadio Wembley, en Londres, y más de 1,75 millones de boletos vendidos a nivel mundial.