Dua Lipa lanzará película y álbum en vivo grabados en México

En su cuenta de Instagram escribió: "¡¡¡EN VIVO DESDE MÉXICOOO!!! ¡¡¡La película completa de la gira sale el 21 de mayo a las 6 p. m. BST en YouTube Y el álbum en vivo sale Link de reserva en la biografía ❤️ ahora podremos disfrutar de estos shows por siempre y para siempre, os quiero!!!! Oh y sólo porque no puedo esperar... End Of An Era (En Vivo Desde México) OUT NOW".