Vin Diesel celebra en Cannes los 25 años de ‘Fast & Furious’

La estrella de Hollywood Vin Diesel revolucionó este miércoles, cerca de la medianoche, la alfombra roja del Festival de Cannes, que recibió al equipo de la saga ‘Fast & Furious’ para elevarla a la categoría de clásico del cine, al cumplirse 25 años del estreno de su primera entrega.
En una edición marcada por la escasa presencia de grandes producciones estadounidenses, Diesel llegó a la Croisette completamente entregado a su papel de embajador del cine comercial estadounidense: firmó autógrafos, bromeó y se tomó fotografías con decenas de admiradores apostados junto al Palacio de Festivales.
“¡Perfecto!”, “¡increíble!”, gritaba mientras pasaba de una pantalla de móvil a otra para tomarse selfis con el público, sin preocuparse demasiado por el retraso que provocaba en la proyección de ‘The Fast and the Furious’ (Rob Cohen, 2001) en el festival francés.
Junto a los emblemáticos 24 escalones que conduciron al Gran Teatro Lumière lo esperaban sus compañeras de reparto Tyrese Gibson. Michelle Rodriguez y Jordana Brewster, vestidas de gala para la ocasión.
El actor que interpreta a Dominic Toretto rompió además con el protocolo al optar por un traje negro sin corbata. La chaqueta incluía en la espalda la silueta brillante de un automóvil y la inscripción “Fast Forever” (“Siempre rápido”).
También asistió Meadow Walker, actriz e hija del fallecido Paul Walker. Su presencia motivó un homenaje especial por parte de Thierry Frémaux, delegado general del festival, en memoria del actor que protagonizó las primeras películas de la franquicia.
“Esta película que van a ver es el principio de una palabra. Y esa palabra es amor”, afirmó Diesel ya dentro del teatro.
La proyección de la primera película de 'Fast & Furious' forma parte de la sección Cannes Classics, dedicada a celebrar la historia del cine y las producciones que han dejado huella en la industria. La franquicia de Universal Pictures ha recaudado más de 7.000 millones de dólares con sus doce películas estrenadas hasta la fecha. Además, una nueva entrega ya está prevista para 2028.
Momentos profundamente emotivos marcaron la presentación, especialmente cuando Vin Diesel y Meadow Walker —hija del fallecido Paul Walker— se fundieron en cálidos y fraternos abrazos que conmovieron a todos los presentes.
Tras la exhibición de la película, las lágrimas de Diesel al estrechar a Meadow en un abrazo prolongado reflejaron la intensidad del vínculo que lo unía con Paul. Los fans, visiblemente emocionados, recordaron la fuerte amistad y hermandad que siempre existió entre ambos actores.