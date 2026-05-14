Vin Diesel celebra en Cannes los 25 años de ‘Fast & Furious’

La proyección de la primera película de 'Fast & Furious' forma parte de la sección Cannes Classics, dedicada a celebrar la historia del cine y las producciones que han dejado huella en la industria. La franquicia de Universal Pictures ha recaudado más de 7.000 millones de dólares con sus doce películas estrenadas hasta la fecha. Además, una nueva entrega ya está prevista para 2028. ​​​​