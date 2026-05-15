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Rely Maradiaga hace anuncio que estremece las redes: ¿Su madre no está de acuerdo?

El comunicador volvió a convertirse en tendencia luego de realizar un inesperado anuncio en sus redes sociales que rápidamente generó miles de reacciones.

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El comunicador hondureño Rely Maradiaga sorprendió en las últimas horas con una información que ha generado revuelo en las redes sociales.
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Rely Maradiaga es uno de los comunicadores deportivos más reconocidos y carismáticos de Honduras en los últimos años.
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Su estilo emotivo, cercano y humano le permitió ganarse el cariño de miles de aficionados al fútbol, especialmente por sus famosos reportajes llamados “El Toque de Rely”, donde mezclaba historias de vida, sacrificio y pasión por el deporte.
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Originario de Ceguaca, Santa Bárbara, Rely comenzó desde muy joven soñando con trabajar en medios de comunicación.
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Su gran salto a la fama llegó en Deportes TVC, donde trabajó durante aproximadamente 14 años. Ahí se convirtió en una de las caras más importantes de la televisión deportiva nacional. Sus reportajes no solo hablaban de fútbol; también mostraban las historias humanas detrás de los jugadores, entrenadores y aficionados.
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En junio de 2024 sorprendió a muchos hondureños al anunciar su salida de Deportes TVC. La noticia generó impacto porque era una de las figuras más queridas del canal.
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Tras su despedida, explicó que quería buscar nuevos proyectos personales y profesionales, dejando claro que su salida no borraba el cariño que sentía por la empresa donde creció como comunicador.
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Ahora, Rely Maradiaga ha generado revuelo al informar sobre el sueño que tiene por cumplir.

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Fue durante una conversación reciente con el comunicador Juan Fernando Portillo, que Maradiaga aseguró que desde niño ha sentido una convicción interna de que algún día convertirse en Presidente de Honduras.
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“En 14 años voten por mí. Estoy desde niño con una voz aquí en el corazón que me dice que un día seré presidente de Honduras”, expresó Rely Maradiaga.
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“Antes yo decía un día voy a ser presidente, ahora le agregué dos palabritas: ‘Si Dios quiere, voy a ser presidente’”, comentó.
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El periodista dejó claro que su aspiración política no es inmediata, pero sí una meta que considera posible alcanzar con el paso del tiempo.
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Además, explicó que actualmente ve ese sueño ligado a la voluntad de Dios y no únicamente a una decisión personal.
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Según Rely, todo dependerá de las “asignaciones” y oportunidades que se le presenten en el futuro.
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Maradiaga también confesó que alrededor de sus 50 años podría convertirse en mandatario hondureño (actualmente tiene 37). Lo anterior indica que sería para el periodo del 2038-2042.
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Incluso mencionó que podría servir desde otra “trinchera” si así lo determina su propósito de vida.
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“Hay que saber esperar los momentos, pero por alguna razón algo que está en mí me hace pensar que cuando tenga 50 años voy a ser presidente de Honduras”, señaló.
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En medio de sus declaraciones, el comunicador reconoció que muchas personas ya especulan sobre una posible organización política detrás de sus palabras.
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Sin embargo, pidió calma y negó que actualmente esté desarrollando un movimiento electoral.
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Sin embargo, pidió calma y negó que actualmente esté desarrollando un movimiento electoral.
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Sobre el partido político al que se uniría en el futuro, Rely aseguró que ya tiene definida su ideología. El periodista indicó que buscaría participar con el mismo partido por el que siempre ha votado, aunque evitó revelar el nombre de esa institución política.
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El periodista indicó que buscaría participar con el mismo partido por el que siempre ha votado, aunque evitó revelar el nombre de esa institución política.
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Maradiaga también reveló que una de las personas más difíciles de convencer sobre su futuro político es su propia madre, Doña Elba.
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