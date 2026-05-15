Michael Jackson revive en Spotify: “Billie Jean” conquista el número uno global

Más de cuatro décadas después de revolucionar la industria musical, Michael Jackson volvió a colocarse en la cima de las plataformas digitales gracias al resurgimiento mundial de “Billie Jean”, canción que alcanzó el primer lugar del ranking global diario de Spotify el pasado 15 de mayo.
El histórico sencillo registró más de 6 millones de reproducciones en un solo día, convirtiéndose en la posición más alta que el tema ha logrado dentro de la plataforma de streaming desde su lanzamiento. El fenómeno sorprendió tanto a nuevas generaciones como a seguidores de larga data del llamado “Rey del Pop”.
El renovado interés por la música de Jackson llegó impulsado por el estreno de “Michael”, la película biográfica dirigida por Antoine Fuqua, que debutó en cines el 24 de abril de 2026 y rápidamente se convirtió en uno de los biopics musicales más exitosos de los últimos años.
La cinta, protagonizada por Jaafar Jackson, incluye recreaciones de conciertos, coreografías y momentos emblemáticos de la carrera del artista, despertando nuevamente el interés global por su catálogo musical y generando un fuerte impacto en las plataformas digitales.
Desde el estreno del largometraje, canciones clásicas de Jackson comenzaron a escalar posiciones en Spotify. “Beat It” logró ubicarse entre los temas más reproducidos del mundo, mientras que “Don’t Stop ’Til You Get Enough”, “Smooth Criminal”, “Thriller” y “Human Nature” también registraron un crecimiento importante en escuchas.
El impacto fue tan grande que Michael Jackson superó por primera vez los 98 millones de oyentes mensuales en Spotify, consolidándose nuevamente entre los artistas más escuchados del planeta, pese a que gran parte de su discografía fue publicada décadas antes de la era del streaming.
Además del éxito digital, sus álbumes clásicos también experimentaron un notable regreso en ventas. “Thriller” volvió a posicionarse entre los discos más vendidos del Billboard 200, mientras que el recopilatorio “Number Ones” regresó al top 10, reafirmando la permanencia de su legado musical.
“Billie Jean” fue escrita por el propio Michael Jackson y producida junto al legendario Quincy Jones para el álbum “Thriller”, publicado en 1983. La canción se convirtió rápidamente en uno de los mayores éxitos de la música pop contemporánea.
A lo largo de los años surgieron múltiples teorías sobre la identidad de “Billie Jean”. Sin embargo, en su autobiografía “Moonwalk”, publicada en 1988, el cantante aseguró que el personaje era ficticio y representaba una mezcla de experiencias relacionadas con admiradoras obsesivas que conoció durante su carrera. El tema también marcó un antes y un después en la televisión musical. El videoclip de “Billie Jean” es recordado por romper barreras raciales dentro de MTV, abriendo camino para que más artistas afroamericanos tuvieran presencia constante en la cadena televisiva durante los años 80.
Otro de los momentos históricos ligados a la canción ocurrió en el especial “Motown 25: Yesterday, Today, Forever”, cuando Michael Jackson presentó por primera vez el icónico “moonwalk”, uno de los pasos de baile más famosos de todos los tiempos y que terminó convirtiéndose en símbolo de toda una era musical.