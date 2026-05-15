Michael Jackson revive en Spotify: “Billie Jean” conquista el número uno global

A lo largo de los años surgieron múltiples teorías sobre la identidad de “Billie Jean”. Sin embargo, en su autobiografía “Moonwalk”, publicada en 1988, el cantante aseguró que el personaje era ficticio y representaba una mezcla de experiencias relacionadas con admiradoras obsesivas que conoció durante su carrera. El tema también marcó un antes y un después en la televisión musical. El videoclip de “Billie Jean” es recordado por romper barreras raciales dentro de MTV, abriendo camino para que más artistas afroamericanos tuvieran presencia constante en la cadena televisiva durante los años 80.