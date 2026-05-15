Cannes sorprende a John Travolta con una Palma de Oro honorífica

La película adapta una novela publicada por Travolta en 1997 y refleja su pasión por la aviación.

“De niño, le encantaba ver despegar los aviones desde el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, cerca de su casa. Empezó a volar con solo 15 años, obtuvo su primera licencia de piloto a los 22 y, desde entonces, ha conseguido numerosas certificaciones como piloto”, destacó el Festival de Cannes al anunciar la participación del actor.