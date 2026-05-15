Cannes sorprende a John Travolta con una Palma de Oro honorífica

El Festival de Cannes entregó este viernes, por sorpresa, una Palma de Oro honorífica a John Travolta, quien aseguró, visiblemente emocionado, que el reconocimiento representa para él “más que un Óscar”.“No puedo creerlo. Me dijiste que sería una noche especial, pero no sabía que sería esto”, expresó el actor al delegado general del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, encargado de entregarle el galardón.
“Las películas que más he amado en mi vida siempre han ganado la Palma de Oro. No me lo puedo creer, es más que un Óscar”, añadió el protagonista de películas como “Grease” y “Pulp Fiction”.Travolta también recordó que, cuando habló con Frémaux en noviembre sobre su debut como director con “Propeller One-Way Night Coach” (“Ven a volar conmigo”), ni siquiera esperaba que Cannes aceptara la película.
Finalmente, el festival incluyó el filme en una de sus secciones fuera de competición y el actor llegó este viernes a Cannes para presentarlo junto a su hija, Ella Bleu Travolta, quien participa como actriz en la producción.
La película adapta una novela publicada por Travolta en 1997 y refleja su pasión por la aviación.
“De niño, le encantaba ver despegar los aviones desde el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, cerca de su casa. Empezó a volar con solo 15 años, obtuvo su primera licencia de piloto a los 22 y, desde entonces, ha conseguido numerosas certificaciones como piloto”, destacó el Festival de Cannes al anunciar la participación del actor.
Esa afición le ha permitido acumular unas 9,000 horas de vuelo y pilotar aeronaves en películas como “Look Who’s Talking” (“Mira quién habla”, 1989) y “Broken Arrow” (“Alarma nuclear”, 1996).
La historia está inspirada en recuerdos de infancia del actor, desde su primer vuelo hasta experiencias acumuladas a lo largo de los años, dentro de un viaje nostálgico ambientado en la época dorada de la aviación.
En su ópera prima como director, Clark Shotwell interpreta a un joven apasionado por la aviación, mientras que Kelly Eviston-Quinnett da vida a su madre, con quien emprende una aventura hacia Los Ángeles.
Ella Bleu Travolta y Olga Hoffmann interpretan a las azafatas que acompañan el recorrido de los protagonistas en un viaje marcado por múltiples escalas.
Olga Hoffmann, Kelly Eviston-Quinnett, Edouard Philipponnat, Clark Shotwell, Ella Beau Travolta, John Travolta, Jason Berger y Amy Laslett asisten al estreno de 'Karma' durante el 79º Festival de Cine de Cannes, en Cannes, Francia, el 15 de mayo de 2026. El festival se celebra del 12 al 23 de mayo de 2026.
Esta es la segunda Palma de Oro honorífica entregada este año por el Festival de Cannes, después de la recibida por el director neozelandés Peter Jackson durante la ceremonia de apertura. El certamen aún prevé entregar un tercer reconocimiento honorífico a Barbra Streisand en la gala de clausura.