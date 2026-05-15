Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann vuelven a actuar juntos tras su divorcio

Durante la presentación de "Hasta el Fin del Mundo", Aislinn compartió una reflexión que muchos interpretaron como un guiño a la historia que ambos vivieron juntos. “Hay películas que se escriben en un momento de la vida y se terminan contando en otro completamente distinto”, expresó la actriz. La cinta es dirigida por Emiliano Castro Vizcarra y llegará a las salas de cine el próximo 23 de julio. Desde ya, el proyecto se perfila como uno de los estrenos mexicanos más comentados de la temporada.