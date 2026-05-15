Agenda: ¿Qué hacer este fin de semana en San Pedro Sula?

La buena música y deliciosa comida siempre será una excelente combinación, por esta razón en esta edición le compartimos cuáles son los eventos artísticos que tienen preparados los talentosos exponentes nacionales en los diferentes restaurantes y establecimientos de la ciudad. Y hay opciones para todos los gustos. Si lo suyo es más la música clásica, o algo más autóctono como la marimba, o si tan solo desea disfrutar de un buen show de “stand up”, entonces no se puede perder los eventos que vienen próximamente.
KAREN ALCÁNTARA. La banda Ósmosis se presentarán este sábado 16 de mayo en el Estadio Food Park a partir de las 9: 00 pm. La agrupación también tocará el 23 de mayo en La Feria de La Ceiba.
MARIMBA MUNICIPAL REGIONAL 0511. Los músicos de Villanueva llegan este sábado 16 de mayo a la Casa de la Cultura de San Pedro Sula para participar en un homenaje dedicado a las madres hondureñas. El evento es a partir de las 2:00 pm.
NOCHE SINFÓNICA: NOTAS QUE CONSTRUYEN. El evento se celebrará el próximo 20 de mayo a las 7:00 pm en el teatro José Francisco Saybe, con la participación de la Orquesta Sinfónica Victoriano López, bajo la dirección del maestro Jorge L. Banegas
“STAND UP COMEDY” EN ALIANZA FRANCESA. Dennis Aguilera, Forni, JJ Acosta, y desde Costa Rica, Pablo Montoya son los comediantes que se presentarán en la Alianza Francesa el 23 de mayo a partir de las 7:00 pm. Para más información escriba al 94464306.
GRUPO NATURAL. Este sábado 16 de mayo desde Tegucigalpa llega Grupo Natural, en una noche para disfrutar buena música, ambiente y energía en vivo. A partir de las 9: 00 pm en La Taberna.
TORNEO TETRIS. Si eres amante de los videojuegos y de los clásicos puedes disfrutar del divertido torneo del Tetris de NES este viernes 15 de mayo en el restaurante Mega Bites.
SILVIA RODRIGUEZ Y LA BANDOTA. Se presentarán este sábado 16 de mayo en el Colegio de Ingenieros de San Pedro Sula con un espectáculo denominado "Noche de Reinas". Todavía hay entradas disponibles, y para mayor información, puede llamar al 9683-0037.
LA VERSÁTIL. Los chicos llevan su energía tropical este viernes 15 de mayo al restaurante Titos Garden, a partir de las 9: 00 pm. Y el sábado 16 de mayo ellos serán los encargados de animar el gran carnaval de Tocoa, en Colón.
GRAVEDAD CERO. Roberto Caicedo y su banda se presentan este viernes 15 de mayo en La Taberna Stage a partir de las 9: 00 pm. Antes de ellos, subirá al escenario la banda Stop para inaugurar la velada musical.