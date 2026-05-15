Agenda: ¿Qué hacer este fin de semana en San Pedro Sula?

La buena música y deliciosa comida siempre será una excelente combinación, por esta razón en esta edición le compartimos cuáles son los eventos artísticos que tienen preparados los talentosos exponentes nacionales en los diferentes restaurantes y establecimientos de la ciudad. Y hay opciones para todos los gustos. Si lo suyo es más la música clásica, o algo más autóctono como la marimba, o si tan solo desea disfrutar de un buen show de “stand up”, entonces no se puede perder los eventos que vienen próximamente.