Shakira: “Tengo una conexión indudable con los Mundiales”

Consultada sobre si se considera una embajadora de Latinoamérica en las Copas del Mundo, la artista colombiana respondió afirmativamente y destacó su vínculo con el fútbol.

“Es un Mundial que se siente distinto a los demás. Obviamente, mi recorrido con ‘La La La’ (Brasil 2014) y con ‘Waka Waka’ (Sudáfrica 2010) ha sido extraordinario. ‘Waka Waka’ es una de mis canciones más entrañables y ambas también son parte de mi legado musical”, señaló.