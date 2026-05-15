Shakira: “Tengo una conexión indudable con los Mundiales”

Shakira expresó anoche, en una entrevista con EFE, que siempre ha tenido “una conexión indudable con el fútbol y con los Mundiales”, después de que la FIFA anunciara que la cantante colombiana actuará junto con Madonna y BTS durante el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, el próximo 19 de julio.
“Este ya va a ser mi cuarto Mundial, pero creo que será el más especial de todos porque esta edición planea dejar un legado importante para todos aquellos niños que no tienen visibilidad, que viven en condiciones de vulnerabilidad y que no tienen acceso a una educación de calidad”, afirmó Shakira.
Consultada sobre si se considera una embajadora de Latinoamérica en las Copas del Mundo, la artista colombiana respondió afirmativamente y destacó su vínculo con el fútbol.
“Es un Mundial que se siente distinto a los demás. Obviamente, mi recorrido con ‘La La La’ (Brasil 2014) y con ‘Waka Waka’ (Sudáfrica 2010) ha sido extraordinario. ‘Waka Waka’ es una de mis canciones más entrañables y ambas también son parte de mi legado musical”, señaló.
En la final del Mundial de Catar 2022, el espectáculo musical formó parte de la ceremonia de clausura previa al partido entre Argentina y Francia, y contó con artistas como el puertorriqueño Ozuna y el francés Gims.. En la imagen, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, toca el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 durante la presentación de los artistas que participarán en el espectáculo de la final.
Para la edición de 2026, Shakira compartirá escenario con la estadounidense Madonna y el grupo surcoreano BTS en el primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final mundialista.
Para la edición de 2026, Shakira compartirá escenario con la estadounidense Madonna y el grupo surcoreano BTS en el primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final mundialista. Fotografía cedida por la FIFA que muestra el cartel promocional con Shakira, Madonna y BTS quienes actuarán en la final del Mundial 2026, el próximo 19 de julio en Nueva York, que por primera vez contará con un espectáculo de medio tiempo. El cantante de Coldplay, Chris Martin, fue el encargado de elegir a través de la productora con finos beneficios Global Citizen a los integrantes de este espectáculo, que combinará la cultura pop estadounidense con ritmos latinos y surcoreanos.
Chris Martin, cantante de Coldplay, fue el encargado de seleccionar, junto con la organización benéfica Global Citizen, a los artistas que integrarán el espectáculo, el cual combinará cultura pop estadounidense con ritmos latinos y asiáticos.
Shakira no solo participará en la final del Mundial 2026. También formará parte de la banda sonora oficial del torneo con su canción “Dai Dai”, publicada la semana pasada.
Captura de video cedida por Shakira el pasado 7 de mayo, que muestra a la cantante colombiana en un fragmento de la canción del nuevo video de 'Dai Dai', que será el oficial del Mundial de Fútbol que se jugará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá.
“Con ‘Dai Dai’ tengo también la posibilidad de aportar algo más, porque estamos donando el 100 % de los beneficios a la causa benéfica del fondo educativo de la FIFA y de Global Citizen”, aseguró la cantante colombiana. Imagen, de izquierda a derecha el exfutbolista brasileño Kaká, el cofundador y director ejecutivo de Global Citizen, Hugh Evans, Shakira y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.