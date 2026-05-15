Horóscopo de hoy, 15 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal

Si no te gustan, en lugar de deporte, podrías comenzar por caminar.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Te tocará decidir en cuestiones delicadas de la familia, precisamente por tu tendencia a situarte en zonas templadas. Tras críticas iniciales, vendrán las felicitaciones, y te alegrarás de haber tomado esa postura.
TAURO (21 abril - 20 mayo). El día a día se te hará difícil de llevar si sigues ignorando las señales que te llegan de tu alrededor sobre un estilo de vida al que no acabas de tomarle el pulso. Necesitas tiempo para reflexionar y reorientar tu vida.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). En la mayoría de las ocasiones, la sinceridad es una gran arma, funciona muy bien para conseguir tus propósitos, aunque debas dejar algo de tu intimidad como pago a cuenta. Pon esta estrategia en juego y triunfarás en los retos de estos días.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). La historia y peripecias de alguien que conozcas ahora pueden llegar a fascinarte, hasta el punto de trastocar tu forma vida y tu manera de relacionarte. El estudio de todo relacionado con esa persona puede significar tu futuro.
LEO (23 julio - 22 agosto). Hay días en los que ya se presiente que habrá algún encuentro especial, y hoy puede ser uno de ellos. La sorpresa puede saltar en cualquier lugar, en el trabajo, en tu centro de estudios o en la calle, y tendrás que decidir rápidamente.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Verás la necesidad de desintoxicar tu organismo y desentumecer los músculos con algo de ejercicio: si está en tu mano, sal al aire libre para practicar algún deporte, porque ya sabes que pagar un gimnasio no implica que lo vayas a usar con continuidad.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). No es el momento para inversiones poco claras; sin querer, podrías perder todo lo que habías logrado hasta ahora, por mucho que te insista algún amigo. Tendrás que nadar y guardar la ropa para esperar momentos más tranquilos.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Tu perfil más simpático y cautivador saldrá hoy a relucir entre las personas que menos te conocen. Serás la estrella de las reuniones sociales, y surgirán oportunidades en beneficio propio, pero tendrás que evitar el egoísmo para acabar bien.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Unas horas de reposo y buena vida te aportarán la energía que necesitas para salir de un período de estancamiento que no es nada bueno para tus intereses profesionales. Comenzarás la semana con ímpetus renovados.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Para seguir con el buen funcionamiento de las cosas de la salud, tendrás que echar mano de la paciencia, procura estar totalmente recuperado si quieres volver a hacer ciertas cosas. En lugar de deporte, podrías comenzar por caminar.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). En el terreno sentimental, conseguirás superar momentos claves si evitas enfrentamientos y sumas los estímulos que tu pareja pueda compartir contigo. Deberías buscar actividades nuevas que aporten ilusión a la relación.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Un legado familiar puede provocarte algún quebradero de cabeza por las cuestiones burocráticas, aunque finalmente recibirás compensaciones no sólo económicas, sino también sentimentales, que te reconciliarán con buena parte de tu infancia.