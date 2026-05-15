Valverde entra en la órbita de dos gigantes tras problemas en el Real Madrid

Federico Valverde despierta el interés de dos gigantes europeos que preparan una ofensiva millonaria para intentar sacarlo del Real Madrid en el próximo mercado de fichajes.
El mercado de fichajes todavía no abre oficialmente sus puertas, pero las principales potencias del fútbol europeo ya empiezan a mover sus piezas pensando en la próxima temporada. Los rumores, negociaciones y posibles bombazos comienzan a tomar fuerza en un verano que promete muchas sorpresas.
Uno de los clubes que más protagoniza las portadas es el Real Madrid, especialmente después de una campaña decepcionante en la que no logró conquistar títulos importantes.
La presión en el entorno madridista ha provocado que se dispare todo tipo de especulaciones sobre salidas y nuevos refuerzos.
Según diferentes medios internacionales, la tensión generada tras la supuesta pelea entre Valverde y Aurélien Tchouaméni habría despertado aún más el interés de clubes que buscan aprovechar cualquier posible fractura interna en el vestuario merengue.
Entre los equipos que más ruido generan aparece el Paris Saint-Germain, club que continúa construyendo un proyecto ambicioso bajo el mando de Luis Enrique. El conjunto parisino busca mantenerse en la cima del fútbol europeo y no descarta reforzar aún más una plantilla repleta de figuras.
El PSG atraviesa una temporada prácticamente soñada con el entrenador español al frente del banquillo. El equipo ha mostrado una versión dominante tanto en Francia como en competiciones internacionales, consolidándose como uno de los conjuntos más sólidos del continente.
Actualmente, el cuadro parisino lidera con autoridad la Ligue 1 y además disputará una nueva final de la Champions League, donde buscará conquistar el bicampeonato europeo y confirmar su hegemonía reciente en el fútbol continental.
Durante la última década, el PSG se ha convertido en uno de los clubes que más dinero invierte en el mercado de fichajes. La entidad francesa ha desembolsado cifras millonarias para reunir plantillas cargadas de estrellas y seguir compitiendo al máximo nivel.
El funcionamiento colectivo del equipo de Luis Enrique ha sido uno de los más elogiados de Europa esta temporada. Sin embargo, pese al gran rendimiento de su mediocampo, la directiva parisina considera que Federico Valverde podría aportar todavía más intensidad, despliegue físico y liderazgo.
De acuerdo con información del Diario AS, el PSG tiene en la mira al volante uruguayo como una de las prioridades para fortalecer el centro del campo.
No obstante, sacar a Valverde del Real Madrid no será una tarea sencilla. El mediocampista tiene contrato vigente hasta 2030 y la institución blanca lo considera una pieza clave dentro del presente y futuro del proyecto deportivo.
Además del PSG, otro gigante que estaría atento a la situación es el Manchester City. El club inglés valora enormemente las condiciones del uruguayo y podría entrar de lleno en la pelea si se abre cualquier posibilidad de negociación.
Pese a todos los rumores que circulan en Europa, Valverde se mantiene firme en su postura de continuar en el Real Madrid. El futbolista quiere seguir siendo protagonista en el esquema del equipo y actualmente es uno de los cuatro capitanes del plantel.
La polémica con su compañero no habría cambiado su deseo de permanecer en el Santiago Bernabéu, aunque algunos medios aseguran que la directiva madridista estaría dispuesta a escuchar ofertas si llega una propuesta verdaderamente millonaria por el internacional uruguayo.