¿Qué ha sido de las actrices de "Los Ángeles de Charlie"?

En 1976, los productores Aaron Spelling y Leonard Goldberg, creadores de éxitos como ‘Starsky & Hutch’ (1975), presentaban un episodio piloto para la cadena estadounidense ABC que sería el comienzo de un fenómeno televisivo sin precedentes. ‘Los Ángeles de Charlie’, la serie en la que un equipo de tres detectives privadas combatía el crimen, eso sí, a las órdenes del invisible Charlie Towsend, se convirtió en el programa más visto del planeta entre 1976 y 1978. El trío original, compuesto por Farrah Fawcett en el papel de Jill Munroe, Kate Jackson como Sabrina Duncan y Jaclyn Smith interpretando a Kelly Garrett, se mantuvo solo durante la primera temporada, pero fue suficiente para convertirlo en legendario. Farrah Fawcett fue sustituida en la segunda temporada por Cheryl Ladd, que encarnó el papel de su hermana pequeña.
El éxito rotundo de la serie llevó a firmar un total de cinco temporadas, en las que únicamente Jaclyn Smith se mantuvo de principio a fin. En la actualidad, la serie original sigue teniendo reposiciones en plataformas como Pluto TV o MeTV, y se han realizado adaptaciones cinematográficas. En el año 2000, la película dirigida por McG elegía a Cameron Díaz, Drew Barrymore y Lucy Liu como ‘Los Ángeles de Charlie’ del siglo XXI. Después, en 2019, las tres detectives volvieron en la piel de Kristen Steward, Naomi Scott y Ella Balinska, dirigidas esta vez por Elisabeth Banks. En 2026 se ha puesto en marcha un nuevo proyecto de largometraje que hará que estos ángeles vuelvan a la gran pantalla, pero, en el imaginario colectivo, es el trío original el que continúa en la retina de los fans. Ahora que se cumplen 50 años de la emisión del episodio piloto de la serie, el festival de televisión más importante de EE. UU., el PaleyFest, consiguió reunir a las detectives originales Kate Jackson, Jaclyn Smith y Cheryl Ladd —Farrah Fawcett falleció en 2009—; hacía tres décadas que no aparecían juntas en público.
Si bien la serie arrasó entre el público desde el primer capítulo y las tres actrices cautivaron a los espectadores, la rutilante Farrah Fawcett impactó especialmente. Su peinado y estilo marcaron tendencia, convirtiendo a la actriz en un icono femenino a finales de los 70. Para redondear el éxito, Fawcett posó para el fotógrafo Bruce McBroom en bañador rojo, en una imagen que ella misma ideó y supervisó, con la idea de lanzar un póster. Comercializado por Pro Arts Inc., vendieron 12 millones de unidades, considerándose, a día de hoy, el cartel más vendido de la historia. Convertida en sex-symbol y siguiendo los consejos de su entonces marido y actor Lee Majors, quiso aprovechar su éxito para lanzar su carrera cinematográfica.
Incumplido el contrato con la productora de la serie, se vio obligada a aparecer esporádicamente en las siguientes temporadas. A partir de ese momento, su vida dejó de brillar. Los proyectos cinematográficos que fue consiguiendo no alcanzaron nunca el reconocimiento que tuvo en televisión y, además, aquella novia de América de los años 70 acabó teniendo una vida personal turbulenta. Separada de Lee Majors en 1982, comenzó una larga y tortuosa relación con el actor Ryan O’Neal, con quien tuvo un hijo. En 2006 anunció que sufría cáncer de colon y, tres años más tarde, falleció, el 25 de junio de 2009, el mismo día que murió Michael Jackson, lo que llevó la noticia de su muerte a un segundo plano.
La mente estratégica del equipo de detectives, la más cerebral y de estilo más discreto, era Sabrina Duncan, papel asignado a la actriz Kate Jackson. ‘Los ángeles de Charlie’ no fue su primer éxito: Jackson ya había participado en la serie ‘The Rookies’, creada por Rita Lakin en 1972, que contaba las peripecias de un grupo de policías jóvenes y que fue muy bien acogida por el público. Pero el éxito de la serie creada por Aaron Spelling y Leonard Goldberg fue el que la catapultó, como al resto de actrices.
Kate Jackson cumplió su contrato de tres temporadas con la serie y, en 1979, marchó a explorar otros proyectos. Realizó alguna incursión en el cine, pero, de nuevo, otra historia de detectives le brindó la oportunidad de ser protagonista durante sus cuatro temporadas, de 1983 a 1987. ‘El espantapájaros y la señora King’, creada por Brad Buckner y Eugenie Ross-Leming, contaba las aventuras de un ama de casa de clase media que se ve envuelta por casualidad en un caso de espionaje y finalmente acaba siendo contratada por una agencia de detectives, sin que en su hogar se supiera. La actriz siguió participando más en series televisivas que en cine, pero, desde 2007, decidió retirarse y siempre ha mantenido un perfil discreto. Casada en tres ocasiones, adoptó a su único hijo, Charles Taylor Jackson, en 1995.
De los tres ángeles originales, solo Jaclyn Smith permaneció hasta la quinta temporada, en la que terminó la serie. Su personaje, Kelly Garrett, era el más empático y sensible. Sofisticada e intuitiva, lograba el equilibrio perfecto entre la lógica de Sabrina Duncan (Kate Jackson) y la espontaneidad de Jill Munroe (Farrah Fawcett).Tras la serie que, como al resto de actrices, la catapultó a la fama, siguió trabajando puntualmente en cine y en televisión. De hecho, fue nominada a un Globo de Oro por la miniserie ‘Jacqueline Bouvier Kennedy’ (Steve Gethers, 1981), donde interpretaba a la primera dama estadounidense.
Con buen olfato para los negocios y aprovechando el poder de su imagen, en 1985 Jaclyn Smith lanzó su propia línea de ropa y accesorios junto a la cadena de tiendas Kmart. Pionera en diseñar una marca propia desde su estatus de “celebrity”, también en este ámbito logró un éxito rotundo, creando un auténtico imperio que evolucionó y se expandió a productos de belleza, objetos de diseño y productos para el hogar.Jaclyn Smith ha estado casada cuatro veces. Desde 1997 comparte su vida en Beverly Hills, alejada de los focos, con el cirujano Brad Allen, y es madre de dos hijos y abuela de cuatro nietos.
La salida precipitada de Farrah Fawcett tras la primera temporada de la serie se solucionó, de alguna manera, incluyendo a un personaje que siguiera la estela de Jill Munroe. Así fue como Cheryl Ladd entró a formar parte de ‘Los Ángeles de Charlie’, dando vida a Kris Munroe, la hermana pequeña de la familia. Ladd estuvo, al igual que Jaclyn Smith, hasta el final de la serie y formó parte de este éxito como el resto del elenco. Su formación actoral y musical le facilitó, tras el final de la serie, seguir trabajando en cine, televisión y teatro musical y, durante años, adoptó un rol de mujer bella y sensata en historias dramáticas y románticas.Casada dos veces, tiene una hija de su primer matrimonio.
Se dio la casualidad de que tanto Kate Jackson como Jaclyn Smith y Cheryl Ladd, los tres ángeles genuinos —a falta de Farrah Fawcett—, sufrieron y superaron cáncer de mama. Este hecho las ha convertido en abanderadas de la causa y portavoces para visibilizar el tema a la hora de tomar acción y actuar de manera preventiva. Una cruzada personal digna de la valentía de los ángeles que encarnaron y que las catapultó."Había una vez, tres muchachitas que fueron a la academia de Policía. Les asignaron misiones muy peligrosas. Pero yo las aparté de todo aquello y ahora trabajan para mí. Mi nombre es Charlie". Así comenzaba cada capítulo de la serie que, en los años 70, se convirtió en la más vista del mundo y cambió para siempre el género de detectives. Ahora que se cumplen 50 años de la primera emisión de la serie, Sony Pictures tiene en fase de desarrollo una nueva adaptación al cine. Próximamente se anunciarán los nuevos rostros de los tres ángeles, mientras Charlie seguirá en la sombra, como dicta la historia.