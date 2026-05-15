¿Qué ha sido de las actrices de "Los Ángeles de Charlie"?

Se dio la casualidad de que tanto Kate Jackson como Jaclyn Smith y Cheryl Ladd, los tres ángeles genuinos —a falta de Farrah Fawcett—, sufrieron y superaron cáncer de mama. Este hecho las ha convertido en abanderadas de la causa y portavoces para visibilizar el tema a la hora de tomar acción y actuar de manera preventiva. Una cruzada personal digna de la valentía de los ángeles que encarnaron y que las catapultó."Había una vez, tres muchachitas que fueron a la academia de Policía. Les asignaron misiones muy peligrosas. Pero yo las aparté de todo aquello y ahora trabajan para mí. Mi nombre es Charlie". Así comenzaba cada capítulo de la serie que, en los años 70, se convirtió en la más vista del mundo y cambió para siempre el género de detectives. Ahora que se cumplen 50 años de la primera emisión de la serie, Sony Pictures tiene en fase de desarrollo una nueva adaptación al cine. Próximamente se anunciarán los nuevos rostros de los tres ángeles, mientras Charlie seguirá en la sombra, como dicta la historia.