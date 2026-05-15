La fortuna de David y Victoria Beckham: Alcanzan el estatus de multimillonarios

Por su parte, Victoria Beckham continúa consolidándose dentro del mundo de la moda. Su marca homónima, fundada en 2008, fue valorada en alrededor de 700 millones de dólares y ha ganado terreno internacional gracias a sus líneas de ropa y belleza. Uno de los productos más exitosos de su firma es el “Satin Kajal Liner”, artículo que mantiene altas cifras de ventas a nivel global. Además, una reciente colaboración con Gap amplió el alcance comercial de su empresa dentro del mercado masivo.