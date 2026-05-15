La fortuna de David y Victoria Beckham: Alcanzan el estatus de multimillonarios

David Beckham y Victoria Beckham alcanzaron oficialmente el estatus de multimillonarios luego de que su fortuna conjunta fuera estimada en 1.580 millones de dólares, según la edición 2026 de la lista “Rich List” publicada por el Sunday Times.
El impresionante crecimiento económico de la pareja representa prácticamente el doble del patrimonio que se les atribuía el año anterior, consolidándolos como una de las figuras más influyentes del entretenimiento, los negocios y el deporte en el Reino Unido.
Con esta cifra, David Beckham se convirtió en el primer atleta británico en alcanzar el nivel de multimillonario, un logro que lo coloca entre las personalidades más exitosas del país. Actualmente, la pareja solo es superada en el ámbito deportivo británico por Bernie Ecclestone, fundador de la Fórmula Uno.
Especialistas en marcas y entretenimiento aseguran que el crecimiento económico de los Beckham responde a la combinación de múltiples negocios que alcanzaron su punto más fuerte al mismo tiempo, desde inversiones deportivas hasta proyectos audiovisuales y firmas de moda.
Uno de los principales motores del incremento patrimonial ha sido la participación de David Beckham en Inter Miami CF, franquicia de la Major League Soccer fundada en 2018 y que elevó considerablemente su valor tras la llegada de Lionel Messi en 2023.
La valorización del club volvió a dispararse después de conquistar la Copa MLS 2025, situando a la institución en aproximadamente 1.450 millones de dólares. La participación accionaria de Beckham dentro del equipo tendría un valor cercano a los 400 millones.
A nivel empresarial, el exjugador también fortaleció sus ingresos luego de vender el 55 % de su compañía DB Ventures al grupo Authentic Brands Group, propietario de marcas como Reebok y Forever 21. Ese acuerdo no solo representó ganancias millonarias inmediatas, sino que además permitió a Beckham convertirse en accionista del conglomerado encargado de manejar importantes contratos publicitarios con firmas como Adidas, Tudor y Haig whisky.
Por su parte, Victoria Beckham continúa consolidándose dentro del mundo de la moda. Su marca homónima, fundada en 2008, fue valorada en alrededor de 700 millones de dólares y ha ganado terreno internacional gracias a sus líneas de ropa y belleza. Uno de los productos más exitosos de su firma es el “Satin Kajal Liner”, artículo que mantiene altas cifras de ventas a nivel global. Además, una reciente colaboración con Gap amplió el alcance comercial de su empresa dentro del mercado masivo.
Aunque dejó los escenarios hace varios años, Victoria sigue obteniendo importantes ingresos derivados de su época en Spice Girls. Los derechos musicales, licencias y uso de imagen continúan generándole ganancias millonarias anualmente. La pareja también posee un extenso patrimonio inmobiliario compuesto por lujosas propiedades en Londres, los Cotswolds y Miami, además de un exclusivo superyate valorado en más de 20 millones de dólares.
En los últimos años, David Beckham ha diversificado aún más sus negocios con proyectos como Beeup, una línea de snacks elaborados con miel inspirada en su afición por la apicultura. El interés por esta actividad se volvió popular tras el éxito de “Beckham”, documental estrenado en Netflix que acumuló millones de horas de reproducción y reforzó aún más la poderosa marca global construida por los Beckham.