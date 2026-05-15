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Marathón - Olimpia: Fernanda enamora, la chica de lentes, novia de periodista y petición

El lindo ambiente en el estadio Morazán con motivo del clásico nacional correspondiente a la jornada 5 de las triangulares.

  • Actualizado: 15 de mayo de 2026 a las 19:51 -
  • German Alvarado
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Lindas chicas y petición en el clásico Marathón vs Olimpia por la jornada 5 de las triangulares del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

 Fotos Neptalí Romero, Héctor Paz y Mauricio Ayala.
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Una de las lindas chicas que llegaron al estadio Morazán para disfrutar del clásico nacional entre Marathón y Olimpia.

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Iris Portillo, una de las lindas edecanes que cautiva en el estadio Morazán con motivo del clásico Marathón vs Olimpia.
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Muñeca: Ella es Criss Pacheco, una de las lindas edecanes presentes en el estadio Morazán de San Pedro Sula.
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Una de las bellas chicas de los portones del estadio Morazán junto a un joven identificado con la camiseta del Marathón.

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La linda chica de lentes que roba suspiros en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

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Dos lindas chicas de lentes posando para el lente de Diario LA PRENSA.

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Aficionada del Marathón que llegó desde muy temprano al sector de silla.

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Luego de la fotografía, ella le mostró la imagen a un aficionado del Olimpia.

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De izquierda a derecha: Nuestros periodistas Jafeth Moreno, Heber Mejía y Walter García.

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El periodista Heber Mejía junto a su novia posando para el lente de Diario LA PRENSA en las afueras del estadio Morazán.

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Ella es Fernanda Osorio, la aficionada viral del Olimpia porque siempre acompaña al conjunto albo.

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Fernanda junto a su pequeña bien identificadas con las camisetas del Olimpia.
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Un aficionado llevó una pancarta pidiéndole una camiseta a Jerry Bengtson.

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Soad Monrroy, aficionada del Marathón que llevó al estadio Morazán. La chica ha laborado en medios de comunicación.

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Una de las lindas aficionadas del Marathón.

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Hermosa modelo posando para el lente de Diario LA PRENSA.

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Hermosas modelos en el sector de silla.

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Aficionada del Marathón junto a un chico del Olimpia.

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Dos hermosas chicas del Olimpia que enamoran en el sector de silla del estadio Morazán.

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Dos hermosas chicas del Olimpia que enamoran en el sector de silla del estadio Morazán.

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Daniel Otero, presidente del Marathón, en uno de los palcos del estadio Morazán.
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