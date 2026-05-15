Marathón - Olimpia: Fernanda enamora, la chica de lentes, novia de periodista y petición

Lindas chicas y petición en el clásico Marathón vs Olimpia por la jornada 5 de las triangulares del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
Una de las lindas chicas que llegaron al estadio Morazán para disfrutar del clásico nacional entre Marathón y Olimpia.
Iris Portillo, una de las lindas edecanes que cautiva en el estadio Morazán con motivo del clásico Marathón vs Olimpia.
Muñeca: Ella es Criss Pacheco, una de las lindas edecanes presentes en el estadio Morazán de San Pedro Sula.
Una de las bellas chicas de los portones del estadio Morazán junto a un joven identificado con la camiseta del Marathón.
La linda chica de lentes que roba suspiros en el estadio Morazán de San Pedro Sula.
Dos lindas chicas de lentes posando para el lente de Diario LA PRENSA.
Aficionada del Marathón que llegó desde muy temprano al sector de silla.
Luego de la fotografía, ella le mostró la imagen a un aficionado del Olimpia.
De izquierda a derecha: Nuestros periodistas Jafeth Moreno, Heber Mejía y Walter García.
El periodista Heber Mejía junto a su novia posando para el lente de Diario LA PRENSA en las afueras del estadio Morazán.
Ella es Fernanda Osorio, la aficionada viral del Olimpia porque siempre acompaña al conjunto albo.
Fernanda junto a su pequeña bien identificadas con las camisetas del Olimpia.
Un aficionado llevó una pancarta pidiéndole una camiseta a Jerry Bengtson.
Soad Monrroy, aficionada del Marathón que llevó al estadio Morazán. La chica ha laborado en medios de comunicación.
Una de las lindas aficionadas del Marathón.
Hermosa modelo posando para el lente de Diario LA PRENSA.
Hermosas modelos en el sector de silla.
Aficionada del Marathón junto a un chico del Olimpia.
Dos hermosas chicas del Olimpia que enamoran en el sector de silla del estadio Morazán.
Daniel Otero, presidente del Marathón, en uno de los palcos del estadio Morazán.