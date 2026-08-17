Hollywood llora la muerte de Hayden Panettiere

"Sus largos y rebeldes rizos ondeaban tras ella. Se sabía sus diálogos y los de todos los demás. Su inteligencia era asombrosa. Entendía las escenas, los matices y las dificultades humanas como ninguna niña que hubiera visto jamás frente a la cámara. Y se sentaba contigo a charlar animadamente, luego se reía y se iba a jugar", agregó.