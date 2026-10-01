Precio del dólar este jueves 1 de octubre en Honduras.

San Pedro Sula, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró un incremento frente al lempira este jueves 1 de octubre, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.8989 por dólar, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0334.

Ambas cotizaciones aumentaron L0.0052 respecto al miércoles 30 de septiembre, cuando la compra fue de L26.8937 y la venta alcanzó L27.0282.