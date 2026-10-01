Precio del dólar este jueves 1 de octubre en Honduras.

San Pedro Sula, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró un incremento frente al lempira este jueves 1 de octubre, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.8989 por dólar, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0334.
Ambas cotizaciones aumentaron L0.0052 respecto al miércoles 30 de septiembre, cuando la compra fue de L26.8937 y la venta alcanzó L27.0282.
El movimiento del tipo de cambio es un indicador de interés para consumidores y empresas que realizan operaciones en moneda extranjera. La cotización también es relevante para actividades comerciales que dependen de productos importados y para quienes reciben remesas en dólares.
¿Dónde comprar dólares en Honduras?
En Honduras, las operaciones de compra y venta de divisas se realizan a través de agentes cambiarios autorizados por el BCH, entre ellos instituciones bancarias y casas de cambio. Las personas que necesitan adquirir dólares pueden consultar las condiciones y los servicios disponibles en estas entidades.
¿Cómo se calcula el precio del dólar?
El BCH publica diariamente el tipo de cambio de referencia para las operaciones del mercado cambiario hondureño. Este valor sirve como referencia para las transacciones de compra y venta de dólares.
El precio del dólar puede variar de una jornada a otra, por lo que es importante consultar las tasas oficiales actualizadas antes de realizar una operación.
Etiqueta de transparencia: Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.