Cristiano Ronaldo ya tiene reemplazo en Portugal: UEFA confirma la decisión

La decisión ya fue confirmada por la UEFA y abre una nueva etapa para la selección portuguesa. ¿Quién es el elegido?
Portugal afrontará este jueves un nuevo compromiso ante Dinamarca, partido que estará marcado por una situación inesperada que alteró la concentración del equipo y obligó al cuerpo técnico a tomar decisiones antes del encuentro.
La atención se centra en Cristiano Ronaldo, quien abandonó la concentración de la selección portuguesa después de la conferencia de prensa ofrecida por el entrenador Jorge Jesus, generando incertidumbre sobre lo que ocurriría con su dorsal.
El capitán portugués dejó Copenhague sin participar en el entrenamiento previo al partido contra Dinamarca. Su salida se produjo después de que Jesus ofreciera detalles sobre la preparación del equipo y confirmara algunas decisiones para el encuentro.
Ronaldo no anunció su retiro definitivo de la selección. El delantero del Al Nassr explicó que en otro momento contará a los aficionados portugueses las razones que motivaron su salida de la concentración y deseó suerte a sus compañeros.
La situación se produjo pocos días después de la victoria de Portugal sobre Noruega por 2-1. En ese encuentro, Ronaldo permaneció en el banquillo, una decisión que el seleccionador atribuyó exclusivamente a motivos técnicos.
Jesús también negó que hubiera un conflicto con el atacante portugués. El entrenador defendió su autoridad para definir las alineaciones y confirmó que Gonçalo Ramos sería titular frente a Dinamarca en el siguiente compromiso de la Liga de Naciones.
Con Ronaldo fuera de la concentración, Portugal tuvo que resolver también una cuestión relacionada con la numeración de sus futbolistas. El reglamento de la competición establece condiciones específicas para los dorsales utilizados durante los partidos.
La UEFA difundió la lista oficial de jugadores para el encuentro de este jueves y en ella aparece una modificación importante respecto a la numeración que había utilizado Portugal con su capitán durante la competición.
El reglamento de la Liga de Naciones obliga a las selecciones a utilizar dorsales del 1 al 23 en los partidos. Por ello, la ausencia de Ronaldo obligó a Portugal a reorganizar la numeración de uno de sus principales jugadores.
Finalmente, la camiseta que habitualmente utiliza Cristiano Ronaldo tendrá un nuevo dueño para el partido contra Dinamarca. La decisión quedó reflejada en la documentación oficial publicada por la UEFA antes del encuentro.
El encargado de llevar el dorsal será Rafael Leão. El atacante del Galatasaray utilizará este jueves la camiseta con el número 7, un dorsal que durante años ha estado estrechamente relacionado con la figura de Ronaldo.
La modificación llega después de la salida del capitán de la concentración y permitirá a Portugal mantener completa la numeración exigida por la competición. Leão asumirá así, al menos para este partido, el dorsal que dejó vacante Ronaldo.
La Federación Portuguesa de Fútbol había confirmado previamente la salida del delantero de la concentración. El organismo no anunció una retirada internacional del jugador, por lo que su ausencia está vinculada a esta convocatoria concreta.
En su mensaje, Ronaldo aseguró que siempre se ha dedicado a la selección portuguesa y señaló que explicará posteriormente las razones que provocaron su salida. Sus declaraciones dejaron abierta la posibilidad de volver a vestir la camiseta nacional.
Así, Rafael Leão será quien porte el número 7 de Portugal ante Dinamarca. La decisión responde a la salida de Ronaldo y a las reglas de numeración de la Liga de Naciones, en un partido marcado por la ausencia del histórico capitán.