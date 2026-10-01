Cinco centroamericanas llevan la belleza de la región al Miss Grand 2026

Guatemala está representada por Ximena Carrillo, de 22 años y estudiante de mercadotecnia. La candidata también cuenta con experiencia como modelo y atleta a nivel nacional. En su perfil oficial del concurso destaca su interés por utilizar su voz para promover la paz, la unidad y acciones positivas, mientras que durante la competencia ha recibido atención entre las participantes centroamericanas.