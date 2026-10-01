Cinco centroamericanas llevan la belleza de la región al Miss Grand 2026

Centroamérica tiene presencia en la edición 2026 del Miss Grand International, que reúne en Tailandia a representantes de diferentes países para competir por una de las coronas más reconocidas del circuito internacional de belleza. Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua están representados por candidatas con perfiles diversos y trayectorias que van más allá de las pasarelas.
La delegación regional está integrada por Catalina Murillo, de Costa Rica; Ximena Carrillo, de Guatemala; Emely Alemán, de Honduras; Valeria Amaya, de El Salvador, y Naahomy Hill, de Nicaragua. Las cinco han participado en las diferentes actividades de la concentración internacional, donde han mostrado sus propuestas, personalidad y preparación.
Por Costa Rica participa Catalina Murillo, emprendedora, modelo y defensora de distintas causas sociales. Su perfil combina formación en Administración de Empresas y Marketing Digital con experiencia en creación de contenido y emprendimiento. La organización oficial destaca además su interés por utilizar la plataforma internacional para promover mensajes relacionados con el respeto, el diálogo y la paz.
Guatemala está representada por Ximena Carrillo, de 22 años y estudiante de mercadotecnia. La candidata también cuenta con experiencia como modelo y atleta a nivel nacional. En su perfil oficial del concurso destaca su interés por utilizar su voz para promover la paz, la unidad y acciones positivas, mientras que durante la competencia ha recibido atención entre las participantes centroamericanas.
La bandera de Honduras está en manos de Emely Carmelina Alemán, de 27 años. La representante hondureña cuenta con dos títulos universitarios en Análisis de Negocios y Gestión de Cadena de Suministro, además de desempeñarse como empresaria, modelo y mentora universitaria. La organización del certamen señala que también desarrolla labores filantrópicas y un programa dirigido a apoyar a niños.
Alemán ya ha sumado una participación destacada durante las actividades preliminares del certamen. En el Grand Talent consiguió avanzar al Top 15 después de una presentación que combinó canto y baile, aunque posteriormente no logró ingresar al grupo de siete finalistas de esa competencia.
El Salvador está representado por Valeria Amaya, modelo y reina de belleza que ha llamado la atención durante la concentración por su presencia en las actividades oficiales y su actividad en plataformas digitales. Su participación forma parte de la presencia centroamericana en una edición que ha reunido a decenas de candidatas de distintas regiones.
Por Nicaragua compite Naahomy Hill, de 27 años y originaria de Managua. La candidata cuenta con una licenciatura en Administración de Salud y llegó al certamen internacional con el propósito de representar a su país en una plataforma que combina las competencias de belleza con actividades de comunicación, convivencia y proyección internacional.
La presencia de las cinco candidatas también refleja la diversidad de perfiles que caracterizan a la región. Mientras algunas han desarrollado carreras relacionadas con el modelaje y los concursos de belleza, otras llegan con experiencia en negocios, marketing, formación universitaria, creación de contenido y proyectos de impacto social.
La competencia se desarrolla en Bangkok, Tailandia, ciudad que la organización eligió como uno de los principales escenarios de la edición 2026. El certamen contempla diferentes actividades y etapas antes de la gala final, en las que las participantes buscan avanzar y posicionarse entre las semifinalistas.