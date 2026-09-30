  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Mejor amigo de Cristiano revela la verdad de su abandono de Portugal

Edu Aguirre reveló en ‘El Chiringuito’ qué habría ocurrido detrás de la pelea con Jorge Jesús y apuntó a una supuesta promesa incumplida del seleccionador.

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 19:21 -
  • Redacción La Prensa
Mejor amigo de Cristiano revela la verdad de su abandono de Portugal
1 de 14

Edu Aguirre revela la promesa que Jorge Jesús le habría hecho a CR7 y que terminó rompiendo todo. Fotos redes sociales.

Mejor amigo de Cristiano revela la verdad de su abandono de Portugal
2 de 14

Cristiano Ronaldo abandonó este miércoles la concentración de Portugal después de varios días de tensión con el seleccionador Jorge Jesús.
Mejor amigo de Cristiano revela la verdad de su abandono de Portugal
3 de 14

CR7 se marchó de Copenhague después de la rueda de prensa de Jorge Jesús y de mantener una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa, Pedro Proença.
Mejor amigo de Cristiano revela la verdad de su abandono de Portugal
4 de 14

El conflicto comenzó después del partido ante Noruega, donde Cristiano calentó durante varios minutos, pero finalmente no ingresó al terreno de juego.
Mejor amigo de Cristiano revela la verdad de su abandono de Portugal
5 de 14

Según Edu Aguirre, Cristiano se habría sentido menospreciado por tener que calentar durante unos 30 minutos sin terminar entrando al partido.
Mejor amigo de Cristiano revela la verdad de su abandono de Portugal
6 de 14

Jorge Jesús reconoció que pudo haberse equivocado al mandar a Cristiano a calentar tan temprano, aunque sostuvo que su intención era proteger al jugador y al equipo.
Mejor amigo de Cristiano revela la verdad de su abandono de Portugal
7 de 14

Edu Aguirre aseguró en ‘El Chiringuito’ que Jorge Jesús se reunió con Cristiano y Pedro Proença el martes por la noche para intentar solucionar el conflicto.
Mejor amigo de Cristiano revela la verdad de su abandono de Portugal
8 de 14

Según la versión de Aguirre, Jorge Jesús habría pedido disculpas a Cristiano en privado por lo ocurrido ante Noruega.
Mejor amigo de Cristiano revela la verdad de su abandono de Portugal
9 de 14

El periodista también aseguró que el entrenador habría prometido disculparse públicamente durante su siguiente rueda de prensa. Esa versión no ha sido confirmada de forma independiente.
Mejor amigo de Cristiano revela la verdad de su abandono de Portugal
10 de 14

La polémica creció cuando Jorge Jesús compareció ante los medios y defendió su autoridad como seleccionador, mientras Cristiano volvía a quedar fuera del entrenamiento colectivo.
Mejor amigo de Cristiano revela la verdad de su abandono de Portugal
11 de 14

“A su debido tiempo contaré la verdad”: Cristiano dejó esa frase en su comunicado al confirmar su salida de la concentración portuguesa.
Mejor amigo de Cristiano revela la verdad de su abandono de Portugal
12 de 14

Edu Aguirre, periodista cercano a Cristiano, interpretó el episodio como una traición del seleccionador y sostuvo que esa habría sido la razón de la reacción definitiva del capitán.
Mejor amigo de Cristiano revela la verdad de su abandono de Portugal
13 de 14

Ahora todas las miradas están puestas en Cristiano Ronaldo, quien dejó abierta la puerta a explicar públicamente los motivos de su salida de la concentración.
Mejor amigo de Cristiano revela la verdad de su abandono de Portugal
14 de 14

Por ahora, el único mensaje público de Cristiano es que abandonó la concentración después de la rueda de prensa de Jorge Jesús y su conversación con Pedro Proença, y que más adelante contará su versión de los hechos. La Federación confirmó su salida, pero no detalló las razones.
Cargar más fotos