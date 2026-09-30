Mejor amigo de Cristiano revela la verdad de su abandono de Portugal

Edu Aguirre revela la promesa que Jorge Jesús le habría hecho a CR7 y que terminó rompiendo todo. Fotos redes sociales.
Cristiano Ronaldo abandonó este miércoles la concentración de Portugal después de varios días de tensión con el seleccionador Jorge Jesús.
CR7 se marchó de Copenhague después de la rueda de prensa de Jorge Jesús y de mantener una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa, Pedro Proença.
El conflicto comenzó después del partido ante Noruega, donde Cristiano calentó durante varios minutos, pero finalmente no ingresó al terreno de juego.
Según Edu Aguirre, Cristiano se habría sentido menospreciado por tener que calentar durante unos 30 minutos sin terminar entrando al partido.
Jorge Jesús reconoció que pudo haberse equivocado al mandar a Cristiano a calentar tan temprano, aunque sostuvo que su intención era proteger al jugador y al equipo.
Edu Aguirre aseguró en ‘El Chiringuito’ que Jorge Jesús se reunió con Cristiano y Pedro Proença el martes por la noche para intentar solucionar el conflicto.
Según la versión de Aguirre, Jorge Jesús habría pedido disculpas a Cristiano en privado por lo ocurrido ante Noruega.
El periodista también aseguró que el entrenador habría prometido disculparse públicamente durante su siguiente rueda de prensa. Esa versión no ha sido confirmada de forma independiente.
La polémica creció cuando Jorge Jesús compareció ante los medios y defendió su autoridad como seleccionador, mientras Cristiano volvía a quedar fuera del entrenamiento colectivo.
“A su debido tiempo contaré la verdad”: Cristiano dejó esa frase en su comunicado al confirmar su salida de la concentración portuguesa.
Edu Aguirre, periodista cercano a Cristiano, interpretó el episodio como una traición del seleccionador y sostuvo que esa habría sido la razón de la reacción definitiva del capitán.
Ahora todas las miradas están puestas en Cristiano Ronaldo, quien dejó abierta la puerta a explicar públicamente los motivos de su salida de la concentración.
Por ahora, el único mensaje público de Cristiano es que abandonó la concentración después de la rueda de prensa de Jorge Jesús y su conversación con Pedro Proença, y que más adelante contará su versión de los hechos. La Federación confirmó su salida, pero no detalló las razones.