Estas zonas de Honduras no tendrán energía este jueves 1 de octubre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que no tendrán electricidad este jueves 1 de octubre de 2026.
La estatal eléctrica detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento en varias zonas específicas del país.
Las interrupciones del fluido eléctrico se extenderán por al menos seis horas, según detalló la Enee a través de sus redes sociales.
La Enee indicó que cuadrillas trabajarán en la instalación de equipo de medición en línea de doble terna.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Olancho y Cortés, según indica el comunicado.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
uticalpa. En toda la ciudad de Juticalpa se suspenderá el servicio de energía de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. La interrupción abarcará sectores como el estadio Juan Ramón Brevé, Banco de Occidente, Hospital San Francisco, Centro Médico La Merced, Hospital Tróchez, Hondutel, Mall Premier Juticalpa, La AGAO, Hotel Boquerón, Región Sanitaria, Granja Penal, Centro Médico Olanchano, residencial Florida y la Alcaldía Municipal. También estarán comprendidos el barrio de Jesús, barrio Belén, Buenos Aires, barrio El Campo, Coyotepe, Tulín, oficinas de la ENEE, SANAA, colonia El Recreo, colonia El Edén, colonia Miguel Barahona, barrio San Rafael, Sabaneta, 115 Brigada de Infantería, residencial El Roble, colonia La Ceibita, barrio El Centro, barrio Las Flores, La Vega, Panuaya, Zuncuyapa, El Rincón, Casas Viejas, Las Trojes, El Ojustal, La Yuca y zonas aledañas.
Municipios de Olancho. El corte también afectará parte de Juticalpa, incluyendo Maxi Despensa, Calona, colonia Porvenir Norte, colonia Montefresco, Telica, Texaco Sandoval, Texaco El Triángulo, supermercados La Colonia, Santos Cálix, Granolasa, Agrolsa, Jutiquile, San Marcos de Jutiquile y Tempiscapa. La interrupción, siempre de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., se extenderá además a los municipios de San Francisco de la Paz, Gualaco, San Esteban, Guarizama, Manto, Silca, Salamà, Jano, Guata, El Rosario, Yocón, La Unión, Mangulile y zonas aledañas.
Otras zonas de Olancho. Entre los sectores contemplados figuran parte de La Morita, parte de Las Colinas, El Sauce, Cofradía, La Solidaridad, Los Ángeles, colonia Daniel Sánchez, Bella Oriente, Villa Santa, Universidad Católica, Los Batallones, aldea Cayo Blanco, aldea El Espinal, El Bijagual, Plan de Turcios, La Columbia, aldea Calpules, aldea Sahara, aldea La Concepción y Ciudad Mujer. El listado incluye además la aldea La Empalizada, aldea La Puzunca, aldea Telica Abajo, San Francisco de Becerra, aldea El Higuerito, El Encinal No. 2, aldea Las Minas Potrerillos, Pueblo Viejo, aldea Laguna Seca, aldea Tres Ceibas, aldea Sabana Larga y zonas aledañas. Estos sectores tendrán la interrupción entre 8:00 a.m. y 11:00 a.m.
Catacamas y Santa María del Real. En toda la ciudad de Catacamas también se contempla una interrupción de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. El corte alcanzará residencial Los Llanos 1 y 2, barrio La Trinidad, colonia 15 de Septiembre, barrio El Espino, Teletón, colonia Nueva Patria, residencial Las Uvas, residencial Garza Real, parte del barrio El Estadio, parte de la colonia Los Maestros, residencial Rosales, escuela El Sembrador y barrio El Llano. También se incluyen el aeropuerto, El Aguacate, La Sosa, El Coyote, Nuevo Progreso, colonia Agrícola, aldea La Unión Talgua, Siguate, Río Tinto, Pataste, Chicaltepe, Agua Blanca, Santa Clara, Wingle, Los Cerritos, El Culebrero, El Hormiguero, El Rincón, Yaraucá, comunidad Esfuerzo Propio y Cerro del Bijía. El suministro también será interrumpido en Vallecito de Guayape, Concepción de Río Tinto, Terrerito, Las Piñuelas, Las Mesetas, El Suyate, Lagunas del Uyaste, Lagunas de San José, Bacadilas, Carrizales Cuyamel, Las Cabas Cuyamel, todo el municipio de Culmí y zonas aledañas. Santa María del Real. En este municipio también se programó la suspensión entre 8:00 a.m. y 11:00 a.m. Los sectores afectados serán Generación Distribuida Santa María del Real, El Guayabito, Punuare, Arimis, El Esquilinchuche, Santa Cruz del Potrero, La Cruz, La Herradura, El Guapote, San Carlos, Guanabitas, La Cruz, aldea San Pedro de Catacamas, Tempiscapita, El Boquerón, Miras de Hombre y zonas aledañas.
Choloma. En el municipio de Choloma, Cortés, la interrupción está programada de 8:45 a.m. a 2:45 p.m. y abarcará la colonia La Victoria, colonia San Miguel I y II, Quintas San Miguel, colonia López Arellano, Éxitos de Anach I y II, colonia Las Colinas, colonia Valle de Sula, colonia Barnica, colonia Santa Fe Sur y colonia La Unidad. El listado también comprende Vista Hermosa, colonia Las Cascadas, Lomas de Las Cascadas I, II y V etapa, Cerro Verde, Rodolfo Lozano, Maxi Despensa, residencial Roca de Arios, residencial Quintas Marta Elena, Camas Dina, Helados Yoysi, Tecpro, Promasa, Grupo América, residencial Las Colinas, colonia Monte Verde, Fibratex, Hermacasa, Industrias Molineras, Bachosa y Alutech Choloma.