Estas zonas de Honduras no tendrán energía este jueves 1 de octubre

Catacamas y Santa María del Real. En toda la ciudad de Catacamas también se contempla una interrupción de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. El corte alcanzará residencial Los Llanos 1 y 2, barrio La Trinidad, colonia 15 de Septiembre, barrio El Espino, Teletón, colonia Nueva Patria, residencial Las Uvas, residencial Garza Real, parte del barrio El Estadio, parte de la colonia Los Maestros, residencial Rosales, escuela El Sembrador y barrio El Llano. También se incluyen el aeropuerto, El Aguacate, La Sosa, El Coyote, Nuevo Progreso, colonia Agrícola, aldea La Unión Talgua, Siguate, Río Tinto, Pataste, Chicaltepe, Agua Blanca, Santa Clara, Wingle, Los Cerritos, El Culebrero, El Hormiguero, El Rincón, Yaraucá, comunidad Esfuerzo Propio y Cerro del Bijía. El suministro también será interrumpido en Vallecito de Guayape, Concepción de Río Tinto, Terrerito, Las Piñuelas, Las Mesetas, El Suyate, Lagunas del Uyaste, Lagunas de San José, Bacadilas, Carrizales Cuyamel, Las Cabas Cuyamel, todo el municipio de Culmí y zonas aledañas. Santa María del Real. En este municipio también se programó la suspensión entre 8:00 a.m. y 11:00 a.m. Los sectores afectados serán Generación Distribuida Santa María del Real, El Guayabito, Punuare, Arimis, El Esquilinchuche, Santa Cruz del Potrero, La Cruz, La Herradura, El Guapote, San Carlos, Guanabitas, La Cruz, aldea San Pedro de Catacamas, Tempiscapita, El Boquerón, Miras de Hombre y zonas aledañas.