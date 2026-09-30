El oso Ted regresa con una serie animada y promete más humor absurdo

El irreverente oso de peluche que conquistó al público con su humor políticamente incorrecto está listo para regresar a la pantalla. Peacock confirmó el estreno de "Ted: The Animated Series", una nueva producción animada que retomará la historia de Ted y John Bennett varios años después de los acontecimientos de las películas.
La plataforma también presentó un primer adelanto en video en el que Ted y John vuelven a protagonizar situaciones absurdas, ahora aprovechando las posibilidades que ofrece la animación. La producción contará inicialmente con ocho episodios, mientras que nuevas entregas llegarán posteriormente durante 2027.
La historia se desarrolla doce años después de los sucesos narrados en las dos películas de la franquicia y vuelve a colocar en el centro a los inseparables amigos. Según la sinopsis oficial, “John y su incondicional amigo Ted” son ahora vecinos, tienen sus propias familias y continúan enfrentándose a trabajos poco prometedores.
La vida adulta, sin embargo, no parece haber cambiado demasiado su dinámica. La descripción de la serie adelanta que ambos continuarán alentándose mutuamente en sus cuestionables decisiones relacionadas con el matrimonio, la crianza y las dificultades cotidianas, conservando el tono irreverente que caracteriza a la saga.
El primer teaser deja claro que la producción mantendrá ese estilo. En la secuencia, Ted le explica a John que, al tratarse de una serie animada, “pueden hacer lo que quieran sin consecuencias”. John intenta aprovechar la oportunidad con un salto hacia atrás, pero termina golpeándose contra el suelo y reconoce que “duele como en la vida real”.
La escena continúa con otro clásico recurso de la animación: un enorme yunque cae sobre John. Mientras su amigo queda nuevamente en problemas, Ted observa la situación y comenta: “Un yunque. Ah, se están divirtiendo. Esto va a ser divertido”, antes de arrastrarlo fuera de cuadro.
Uno de los principales atractivos del proyecto será el regreso del reparto de las películas. Seth MacFarlane volverá a interpretar a Ted y además participa como creador y productor ejecutivo, mientras que Mark Wahlberg retomará el papel de John Bennett.
Amanda Seyfried y Jessica Barth también regresarán como Samantha y Tami-Lynn, respectivamente. A ellos se sumarán Kyle Mooney, quien dará voz a un nuevo personaje llamado Apollo, y Liz Richman, que interpretará a Ruth.
La producción está encabezada por MacFarlane junto a Paul Corrigan y Brad Walsh, quienes ejercen como showrunners y productores ejecutivos. Ambos ya habían colaborado con el creador en la serie de acción real "Ted", que exploró la juventud del personaje y tuvo dos temporadas en Peacock.
En esta ocasión, la animación estará a cargo de Rough Draft Studios, mientras que el equipo de producción ejecutiva incluye a Erica Huggins, Alana Kleiman, Jason Clark, Aimee Carlson y Claudia Katz. El proyecto busca trasladar el humor característico de Ted a un formato que permite ampliar las posibilidades visuales de sus situaciones. Para Latinoamérica, "Ted: The Animated Series" tiene previsto su estreno el 18 de diciembre de 2026 a través de Universal+, mientras que Peacock anunció que la distribución de los episodios continuará durante 2027.