El oso Ted regresa con una serie animada y promete más humor absurdo

En esta ocasión, la animación estará a cargo de Rough Draft Studios, mientras que el equipo de producción ejecutiva incluye a Erica Huggins, Alana Kleiman, Jason Clark, Aimee Carlson y Claudia Katz. El proyecto busca trasladar el humor característico de Ted a un formato que permite ampliar las posibilidades visuales de sus situaciones. Para Latinoamérica, "Ted: The Animated Series" tiene previsto su estreno el 18 de diciembre de 2026 a través de Universal+, mientras que Peacock anunció que la distribución de los episodios continuará durante 2027.