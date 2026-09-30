"Berrinchudo": así reacciona la prensa tras el adiós de Cristiano Ronaldo

La prensa mundial reaccionó tras la polémica de Cristiano Ronaldo y salió a relucir Messi en algunos periodistas reconocidos.
Cristiano Ronaldo anunció este miércoles su decisión de abandonar la concentración de la selección portuguesa tras la rueda de prensa del seleccionador, Jorge Jesus, y una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Pedro Proença, y aseguró que explicará las razones de su marcha.
"A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida de la selección nacional, a la que siempre me he dedicado", afirmó el capitán portugués en un comunicado.
El delantero precisó que tomó la decisión después de la comparecencia del técnico y de hablar con el máximo responsable federativo, aunque no detalló el contenido de esa conversación ni los motivos concretos de su salida.
"Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción», añadió Ronaldo, cuyo mensaje no anuncia una retirada definitiva del combinado luso.
La decisión llega después de que el futbolista abandonara el estadio Parken de Copenhague en una furgoneta de la federación sin participar en el entrenamiento previo al partido del jueves contra Dinamarca, correspondiente a la Liga de Naciones. Minutos antes, Jesus había asegurado que el delantero se ejercitaría con el grupo.
En su comparecencia, el seleccionador negó que Ronaldo se hubiera negado a entrenarse y defendió su autoridad para decidir las alineaciones. "Nunca ningún jugador va a cambiar mis ideas", afirmó el técnico, que anticipó la titularidad de Gonçalo Ramos frente a los daneses. Conociendo esto, así reaccionó la prensa:
José Miguel Domínguez: "A sus 41 años, el ego sigue siendo más grande que el escudo"
Otro reconocido periodista también dejó su punto de vista tras la pólemica de Cristiano y Jorge Jésus.
David Faitelson: "El berrinche de Cristiano Ronaldo parece otro capítulo de la vieja historia: vete tú, antes de que la cancha te eche."
Pedro Sousa, CEO del periodico Record: "Amo a Jorge Jesús. Soy su amigo. No le gustó lo que dije el lunes. Lo lamentamos, pero aparentemente todo resultó ser cierto". Se refiere a que desvelaron el problema de Portugal.
J Oliveira, periodista de Portugal: "Que se acaba de una vez por todas con esta película triste que solo perjudica a la selección y a la imagen del mejor atleta que este país ha visto y verá".
Richard Mendez, periodista de Espn, fue contundente: "Seguramente CR7 envidie a Messi por tener una selección don es admirado por todos"
Juan Pablo Férnandez comparó los números de Messi con CR7 generando fuertes comentarios en redes.
Alejandro Fernández: "Una leyenda como CR7 merecía un mejor final, pero él lo ha decidido así".
Página fan de Real Madrid: "Portugal volverá a ser la misma selección irrevelante e inexistente que ha sido toda su historia."
Del mismo modo, revelaron el apoyo que recibió de su hermana. "Todo dicho".
Neymar también mostró su apoyo con un like a la publicación de Cristiano Ronaldo en su Instagram