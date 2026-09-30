Familia de Cristiano Ronaldo estalla y ataca al pueblo: “No merecen tener lo mejor”

La salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal continúa generando reacciones y ahora familia ha explotado para defender al astro luso.
El capitán portugués abandonó este miércoles la concentración del combinado nacional después de varios episodios de tensión alrededor de su situación y de una conversación con el seleccionador Jorge Jesus y el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Pedro Proença.
La decisión llega en medio de una situación que ha generado un enorme revuelo en Portugal y que incluso abre interrogantes sobre el futuro de Cristiano Ronaldo con la selección nacional.
Todo comenzó en el partido ante Noruega, donde Cristiano Ronaldo permaneció durante los 90 minutos en el banquillo. La situación llamó especialmente la atención debido al peso del delantero en la historia reciente de Portugal y a que no es habitual verlo completar un encuentro sin disputar minutos cuando está disponible.
Ronaldo llegó a realizar ejercicios de calentamiento durante el partido, pero finalmente Jorge Jesus decidió no enviarlo al terreno de juego. El seleccionador explicó posteriormente que había contemplado utilizar al atacante, aunque el desarrollo del encuentro terminó llevándolo a tomar otra decisión.
Después del partido comenzaron a surgir las primeras señales de tensión. Ronaldo no trabajó con normalidad junto al grupo en las siguientes sesiones y la situación volvió a quedar en el centro de la atención cuando Jorge Jesus habló públicamente sobre el caso.
Tras ese encuentro, el delantero tomó la decisión de abandonar la concentración portuguesa en Copenhague.
Poco después, el propio Cristiano Ronaldo confirmó su salida a través de sus redes sociales y dejó una frase que aumentó todavía más la expectación alrededor del caso: “A su debido tiempo contaré la verdad”.
En medio de toda la polémica, Elma Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, se pronunció públicamente para defender al futbolista.
A través de sus redes sociales, criticó la manera en la que se produjo la salida del delantero y cuestionó distintos sectores de la sociedad portuguesa.
“CR7 merecía más respeto. La selección nacional merecía más estructura. El periodismo portugués merecía más competencia y menos especulación”, comenzó diciendo la hermana de Cristiano Ronaldo.
Elma Aveiro también dirigió sus críticas hacia una parte del pueblo portugués y realizó una dura valoración sobre el trato que, según su opinión, ha recibido su hermano durante esta situación.
“En cuanto al pueblo portugués, bueno... no merecen tener lo mejor en nada. Somos envidiosos, despectivos, ignorantes, y merecemos volver a la mediocridad que siempre tuvimos en el fútbol antes de CR7”.
El mensaje íntegro de la hermana de Cristiano Ronaldo para defender al astro luso y atacar a los portugueses.
Ronaldo dejó claro que todavía no considera oportuno revelar todos los detalles de lo sucedido, pero prometió hacerlo más adelante.
La salida de Cristiano Ronaldo no supone, al menos por ahora, un anuncio oficial de retiro de la selección portuguesa. Sin embargo, el episodio vuelve a colocar sobre la mesa las dudas sobre su futuro con el combinado nacional.
Georgina Rodríguez también se pronunció y dejó este corazón como emoji en apoyo a su esposo Ronaldo.