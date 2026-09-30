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¿Quién es Jorge Jesús? El DT que se plantó ante CR7 y desató el adiós del portugués

Ya lo había dirigido en Arabia Saudita, pero ahora la relación entre Jorge Jesús y CR7 vuelve a estar bajo los reflectores.

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 14:33 -
  • Redacción La Prensa
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Jorge Jesús cuenta con una larga trayectoria en los banquillos y una personalidad que lo ha llevado a protagonizar otros episodios polémicos.
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Jorge Jesús vuelve a estar en el centro de la polémica después del episodio protagonizado por Cristiano Ronaldo con Portugal.
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A sus 72 años, Jorge Jesús suma más de tres décadas como entrenador y actualmente dirige a la selección de Portugal.

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A lo largo de su carrera ha dirigido, entre otros, a Benfica, Sporting de Lisboa, Braga, Flamengo, Fenerbahçe, Al Hilal y Al Nassr, donde coincidió con Cristiano Ronaldo.
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El técnico portugués ya conoce a Cristiano: ambos trabajaron juntos durante la etapa de Jorge Jesús en Al Nassr.
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Cristiano Ronaldo calentó durante el partido ante Noruega, pero finalmente no ingresó al terreno de juego.
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Jorge Jesús defendió su decisión y aseguró que había hablado previamente con Cristiano sobre su participación.
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El entrenador también afirmó que Cristiano no jugaría el siguiente compromiso de Portugal ante Dinamarca.
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La polémica aumentó después de que Ronaldo no participara en algunas sesiones de entrenamiento con el grupo.
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Jorge Jesús negó que Cristiano se hubiera negado a entrenar y explicó que el delantero realizó trabajo físico por separado.
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El técnico portugués llegó a Al Nassr en 2025 y tuvo bajo sus órdenes a una de las mayores figuras de la historia del fútbol.
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Su carácter fuerte y sus enfrentamientos con otros entrenadores y protagonistas del fútbol portugués han marcado parte de su carrera.
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Ahora, el desafío para Jorge Jesús es gestionar a Cristiano Ronaldo, capitán y máxima figura de Portugal.
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Con Cristiano ya fuera de la concentración, crece la expectativa por conocer su versión sobre lo sucedido.
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Jorge Jesús y Cristiano Ronaldo vuelven a compartir titulares, esta vez por un episodio que sacudió a la selección portuguesa.
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