¿Quién es Jorge Jesús? El DT que se plantó ante CR7 y desató el adiós del portugués

Jorge Jesús cuenta con una larga trayectoria en los banquillos y una personalidad que lo ha llevado a protagonizar otros episodios polémicos.
Jorge Jesús vuelve a estar en el centro de la polémica después del episodio protagonizado por Cristiano Ronaldo con Portugal.
A sus 72 años, Jorge Jesús suma más de tres décadas como entrenador y actualmente dirige a la selección de Portugal.
A lo largo de su carrera ha dirigido, entre otros, a Benfica, Sporting de Lisboa, Braga, Flamengo, Fenerbahçe, Al Hilal y Al Nassr, donde coincidió con Cristiano Ronaldo.
El técnico portugués ya conoce a Cristiano: ambos trabajaron juntos durante la etapa de Jorge Jesús en Al Nassr.
Cristiano Ronaldo calentó durante el partido ante Noruega, pero finalmente no ingresó al terreno de juego.
Jorge Jesús defendió su decisión y aseguró que había hablado previamente con Cristiano sobre su participación.
El entrenador también afirmó que Cristiano no jugaría el siguiente compromiso de Portugal ante Dinamarca.
La polémica aumentó después de que Ronaldo no participara en algunas sesiones de entrenamiento con el grupo.
Jorge Jesús negó que Cristiano se hubiera negado a entrenar y explicó que el delantero realizó trabajo físico por separado.
El técnico portugués llegó a Al Nassr en 2025 y tuvo bajo sus órdenes a una de las mayores figuras de la historia del fútbol.
Su carácter fuerte y sus enfrentamientos con otros entrenadores y protagonistas del fútbol portugués han marcado parte de su carrera.
Ahora, el desafío para Jorge Jesús es gestionar a Cristiano Ronaldo, capitán y máxima figura de Portugal.
Con Cristiano ya fuera de la concentración, crece la expectativa por conocer su versión sobre lo sucedido.
Jorge Jesús y Cristiano Ronaldo vuelven a compartir titulares, esta vez por un episodio que sacudió a la selección portuguesa.