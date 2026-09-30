Cristiano Ronaldo explota y revela por qué se va de Portugal: “Contaré la verdad”

Cristiano Ronaldo tomó una decisión que sacude a la selección de Portugal. El capitán luso anunció este miércoles su salida de la concentración después de la rueda de prensa de Jorge Jesus y de mantener una conversación con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF)
La decisión se produjo horas después de que Ronaldo abandonara el estadio Parken de Copenhague, sin participar en el entrenamiento previo al partido del jueves contra Dinamarca, correspondiente a la Liga de Naciones.
Poco antes, Jorge Jesus había asegurado que el delantero regresaría a los trabajos con el grupo. La FPF confirmó posteriormente su ausencia, aunque inicialmente no detalló los motivos.
El conflicto comenzó en Oslo, donde Cristiano Ronaldo fue suplente en la victoria de Portugal sobre Noruega. Jorge Jesus había explicado que el atacante no estaba previsto para ser titular debido a la gestión de sus minutos, aunque posteriormente contempló utilizarlo durante el encuentro. Ronaldo llegó a calentar durante varios minutos, pero finalmente no ingresó al terreno de juego.
Tras el pitazo final, el capitán portugués se dirigió directamente a los vestuarios. Posteriormente, tampoco trabajó con normalidad junto al resto de sus compañeros. Al día siguiente realizó un entrenamiento específico en el gimnasio, una situación que la FPF justificó por la necesidad de utilizar equipamiento que no estaba disponible en el estadio de Malmö.
En medio de la polémica, Jorge Jesus compareció ante los medios y dejó claro que no quería que toda la rueda de prensa girara alrededor de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, cuando fue consultado por el delantero, explicó con detalle la planificación que habían acordado.
“Es cierto que lo hablé con él, creamos un plan como con Bruno Fernandes, y le dije a Cris que no jugaría ni en el partido contra Noruega ni en el de Dinamarca”, explicó el seleccionador.
Jorge Jesus reconoció que durante el partido llegó a considerar la posibilidad de utilizar a Ronaldo, pero finalmente decidió mantenerlo en el banquillo. “Quizás incluso lo hubiera necesitado en los últimos minutos. Pero el partido me dijo otra cosa y no lo puse a jugar. Ese es el punto clave”, afirmó.
Después de la rueda de prensa de Jorge Jesus y de su conversación con Pedro Proença, Cristiano Ronaldo confirmó personalmente que abandonó la concentración de Portugal.
“Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección”, comenzó diciendo el delantero.
Ronaldo, además, dejó abierta la puerta a revelar más detalles sobre lo ocurrido y aseguró que explicará sus motivos en el momento que considere oportuno.
“A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué”, afirmó.
Finalmente, el capitán portugués quiso enviar un mensaje a sus compañeros y deseó éxito al combinado nacional en su próximo compromiso.
“Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, sentenció.
La salida de Cristiano Ronaldo se produce después de varios días de tensión alrededor de su situación dentro del equipo. Pedro Proença incluso viajó de urgencia a Copenhague para estar presente y mediar ante la incertidumbre generada alrededor del delantero y Jorge Jesus.
Ronaldo ha tomado la decisión de no seguir con Portugal en una noticia que sacude al mundo del fútbol.