Cristiano Ronaldo deja Portugal tras sentencia de Jorge Jesus: “Aquí mando yo”

Sigue el escándalo: Cristiano Ronaldo ha abandonado la concentración de la selección de Portugal después de las palabras de Jorge Jesus.
El escándalo en la selección de Portugal entre Cristiano Ronaldo y su entrenador, Jorge Jesus, suma un nuevo capítulo.
Todo comenzó en Oslo, donde Cristiano Ronaldo fue suplente frente a Noruega. Jorge Jesus le había comunicado en la charla previa que ingresaría en la segunda parte para disputar alrededor de 30 minutos. El atacante incluso realizó ejercicios de calentamiento, pero finalmente no llegó a entrar al terreno de juego.
Después del encuentro, el entrenador explicó que la decisión estuvo relacionada con el desarrollo del partido. Sin embargo, la situación no habría caído bien al capitán portugués, quien se dirigió directamente a los vestuarios tras el pitazo final.
En medio de la polémica, Jorge Jesus habló públicamente sobre lo ocurrido y dejó claro desde el comienzo que no quería que la rueda de prensa girara exclusivamente alrededor de Cristiano Ronaldo.
“Lo más importante es el objetivo que buscamos en Copenhague. Se trata de respetar a nuestro rival; jugamos contra un gran rival. Nuestra misión es ganar la Liga de Naciones. No tengo solo un jugador, tengo 23 jugadores”, comenzó diciendo el DT de Portugal.
“Es cierto que lo hablé con él, creamos un plan como con Bruno Fernandes, y le dije a Cris que no jugaría ni en el partido contra Noruega ni en el de Dinamarca”, señaló.
Jorge Jesus reconoció que durante el encuentro llegó a considerar la posibilidad de utilizar a CR7, pero finalmente decidió no hacerlo: “Quizás incluso lo hubiera necesitado en los últimos minutos. Pero el partido me dijo otra cosa y no lo puse a jugar. Ese es el punto clave”.
Jorge Jesus defendió que las mismas reglas se aplican a todos los futbolistas y explicó que el estatus de una estrella como Cristiano no cambia sus decisiones deportivas.
“Las reglas son las mismas para todos. Ahora bien, el estatus permite al entrenador, basándose en el pasado del jugador, ser cuidadoso con las decisiones antes del partido. Después del partido, es lo mismo”, advirtió el DT de Portugal.
“En un club, el presidente está al mando. En un equipo, yo estoy al mando. En todo en lo que participo. Es lo mismo con los jugadores”, señaló sin tapujos Jorge Jesus en relación a Cristiano Ronaldo.
Jorge Jesus reconoció que entiende que Cristiano pudiera molestarse después de calentar durante varios minutos y no ingresar al terreno de juego.
“Me obligaron a hablar con Cris sobre un asunto que no existía. No había nada de qué hablar. De lo que hablamos fue de lo que dijo en la rueda de prensa”, confesó el DT de Portugal.
Según Jorge Jesus, también intervino el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, quien quiso conocer de primera mano qué había ocurrido ante las informaciones que circulaban en Portugal.
“El presidente vino, obviamente, tiene que estar aquí con el equipo. Hablando de lo que se comentaba en Portugal, quería saber qué había pasado. Pero después de la cena ya habíamos resuelto el problema, que no era ningún problema”.
Sin embargo, después de las declaraciones de Jorge Jesus, la situación volvió a generar repercusión internacional. Medios portugueses e internacionales informaron posteriormente que Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal.
La salida del delantero se produce después de varios días marcados por su suplencia ante Noruega, el calentamiento que realizó sin llegar a ingresar, sus entrenamientos separados del grupo y la posterior conversación con Jorge Jesus.
El nuevo capítulo añade más tensión a una concentración portuguesa que ahora tiene todas las miradas puestas en la relación entre su principal figura y el seleccionador.
Cristiano Ronaldo ha abandonado la concentración de la Selección tras las polémicas declaraciones de su entrenador Jorge Jesús.