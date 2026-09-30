De Almodóvar a Pérez-Reverte: 15 libros recomendados en octubre 2026

Una nueva temporada literaria con una variada selección de novedades literarias que recorren géneros y escenarios muy diferentes. Aventuras, misterio, ficción política, historias familiares, memorias y relatos inspirados en acontecimientos históricos forman parte de una temporada que reúne tanto a autores consagrados como a nuevas voces.
"La hipótesis más peligrosa", de Arturo Pérez-Reverte (Alfaguara), propone una novela de aventuras e iniciación ambientada en el Mediterráneo, presentado como «memoria viva de la Historia». La trama sigue a un chico de 16 años, criado por sus abuelos y aficionado a los videojuegos, que finalmente encuentra al padre que nunca conoció y se embarca con él en un velero dedicado al tráfico de arte robado.
"Cosamala", de Alana S. Portero (Seix Barral), combina la Guerra Civil española con una historia de brujas y una mitología femenina construida a partir de varios crímenes reales. La autora de "La mala costumbre" define su nueva novela como «gótica sureña, lorquiana y antifascista», en un relato atravesado por la venganza, el amor y la muerte.
"El hombre que escribía solo en los aviones", de Pedro Almodóvar (Reservoir Books), representa el debut del cineasta español en la novela después de publicar el libro de relatos "El último sueño". Su protagonista es un actor que, durante un vuelo en medio de un viaje de promoción, descubre su vocación de escritor. La obra se presenta como «un tapiz de experiencias y lecturas, de tramas inventadas e ideas prestadas».
"Cuando seas feliz, golpea tú primero", de Tatiana Țîbuleac (Impedimenta), explora una compleja relación de amor y odio con un padre ausente, bohemio y alcohólico. La historia se articula alrededor de una mujer que trabaja como cuidadora de un hombre mayor, en una propuesta que continúa la trayectoria de la autora de "El verano en que mi madre tuvo los ojos tristes".
"Contenta", de Santiago Lorenzo (Blackie Books), recupera el particular universo narrativo del autor de "Los asquerosos", marcado por el humor y la ternura hacia personajes alejados de la ambición y el éxito. La protagonista, Cecilia, recibe el encargo de grabar un video turístico en un pueblo extremadamente feo, una situación que sirve de punto de partida para una nueva historia sobre quienes intentan encontrar su lugar en un mundo que puede resultar absurdo y hostil.
"La República", de Jorge Volpi (Alfaguara), se adentra en una distopía política ambientada en los Estados Unidos de finales de 2026. La novela imagina un país después del colapso de la democracia y la condena a Donald Trump, donde el senador VM Lively llega al poder con un discurso centrado en poner fin al caos. Su visión del orden, sin embargo, no nace de las urnas, sino de los algoritmos.
"Hotel Vaim", de Jon Fosse (Random House), es la segunda entrega del tríptico ambientado en el pueblo ficticio de Vaim. En esta ocasión, un hombre sin nombre llega como único huésped a un hotel casi siempre vacío y comienza a experimentar una inquietante pérdida de sus pertenencias y del control sobre su propia voluntad. El libro pertenece a la obra de uno de los autores contemporáneos más reconocidos y ganador del Premio Nobel de Literatura de 2023.
"Las leopardas", de Marta Borraz (Tusquets), ganadora del Premio Tusquets de Novela 2026, reconstruye la historia de un grupo de mujeres que enfrentaron el sida y los estigmas asociados a la enfermedad durante las últimas décadas del siglo XX en España. Desde la intimidad de una familia y el despertar de una generación, la novela recorre algunas de las transformaciones sociales que marcaron aquel periodo.
"Amadoca. La historia de Romana y Uliana", de Sofía Andrujóvich (Salamandra), es el primer tomo de un ciclo narrativo dedicado a la Ucrania reciente. La escritora ucraniana, nacida en 1982 en Ivano-Frankivsk y figura destacada de la literatura de su país, presenta a Romana, quien trabaja en un hospital de Kiev cuidando a un soldado desfigurado y con amnesia.
"El chico del norte", de Sam Sussman (Siruela), nace de un ensayo publicado por el autor en la revista "Harper's" en 2021. La novela, de carácter autobiográfico, sigue a un joven de 26 años que descubre que su madre está a punto de morir y que años atrás tuvo un romance con Bob Dylan, el músico al que él admira y con quien otras personas encuentran un gran parecido físico.
"Ahora que se acerca el final", de Diana Athill (Libros del Asteroide), reúne unas memorias sobre la vejez caracterizadas por la sinceridad y la alegría. Athill fue una de las editoras británicas más destacadas de la segunda mitad del siglo XX y trabajó con autores como Naipaul y Jean Rhys, además de mantener una estrecha amistad con esta última.
"Play Boy", de Constance Debré (Alpha Decay), recupera el primer volumen de la trilogía con la que la escritora francesa reflexionó sobre el cambio radical que experimentó a los 43 años, cuando decidió abandonar su matrimonio, su carrera como abogada y su vida burguesa en París para convertirse en escritora. La obra antecede a "Love Me Tender", publicada previamente por Alpha Decay y adaptada al cine por Mike Leigh.
"Frenesí", de Joyce Carol Oates (Alfaguara), reúne nuevos relatos de la reconocida escritora estadounidense, ganadora del National Book Award y candidata al Pulitzer y al Nobel. Sus historias exploran los miedos más profundos de personajes enfrentados a situaciones donde el destino y el libre albedrío se cruzan, desde una joven que busca vengarse de su amante hasta una viuda que espera el regreso de su esposo fallecido.
"Día de mareas", de Maylis de Kerangal (Anagrama), parte de la aparición del cuerpo sin vida de un hombre en una playa de Le Havre. Aunque la historia adopta inicialmente la estructura de una intriga policial, la novela desarrolla también un retrato de una mujer que recuerda su pasado y de una ciudad marcada por su propia historia reciente.
"La vida al límite", de Tetyana Ogárkova y Volodímir Yermólenko (Libros del Asteroide), ofrece un testimonio sobre la vida durante la guerra en Ucrania. Los autores construyen el relato a partir de sus viajes a zonas de combate devastadas, las historias que encuentran en esos lugares y los encuentros con personas que experimentan directamente las consecuencias del conflicto.