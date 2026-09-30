De Almodóvar a Pérez-Reverte: 15 libros recomendados en octubre 2026

"Hotel Vaim", de Jon Fosse (Random House), es la segunda entrega del tríptico ambientado en el pueblo ficticio de Vaim. En esta ocasión, un hombre sin nombre llega como único huésped a un hotel casi siempre vacío y comienza a experimentar una inquietante pérdida de sus pertenencias y del control sobre su propia voluntad. El libro pertenece a la obra de uno de los autores contemporáneos más reconocidos y ganador del Premio Nobel de Literatura de 2023.