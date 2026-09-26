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EXPOMÓVIL 2026 abre sus puertas en San Pedro Sula con una noche de celebración

Representantes de la industria automotriz, empresarios e invitados especiales se reunieron en Expocentro para celebrar la inauguración de EXPOMÓVIL 2026 en San Pedro Sula

  • Actualizado: 26 de septiembre de 2026 a las 13:50 -
  • Jairo Martinez Garay
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María Eugenia Fernández, directora Ejecutiva de la Asociación Hondureña de Importadores de Vehículos Automotores y Afines (AHDIVA), mientras brinda sus palabras de agradecimiento y su visión con la organización de la EXPOMÓVIL 2026, que llega por segunda ocasión a San Pedro Sula.

Fotos: Neptalí Romero
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Juan José Serrano, Nohely Herrera, Belsy Bardales, Gina Rocha y Jorge López
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Jessica López, Lorena Reyes, Loren Madrid, Gabriela Cantarero y Mar Cobos
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Vicente Barahona, Gladys Hernández y Melvin Soriano
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Menotti Maradiaga y Karim Qubain
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Andrés Antúnez, Eva Vides, Gladys Reyes, Lesly Tábora y Anibal Orellana
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Kimberlin Villatoro y Nelson Velásquez
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Johny Chi, Sindy Reyes y Emy Castillo
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La periodista hondureña Andrea Hernández moderó el evento inaugural; al fondo, los invitados especiales de la velada.

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Antonio Larín, presidente de la AHDIVA, expresó sus altas expectativas para esta edición, en la cual dio agradecimientos especiales a sus aliados y empresas participantes de la EXPOMÓVIL 2026.

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El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain, incluso motivó a los vendedores de las empresas participantes en la EXPOMÓVIL 2026, afirmando que dará un incentivo económico al cumplir una meta de ventas.
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Telma Flores, Carolina Vallecillo, Antonio Palacio, Wendy Martínez y Madeline Lindo
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