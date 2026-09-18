FOTOS: Diario La Prensa impulsa una nueva etapa de Mente Sana junto a sus aliados

Obed Cardona, Tania Corona, Edgardo Iraheta, Karla Estévez, Glenda Estrada, Alejandra Vallecillo, Josías Guzmán y Jacqueline Molina
José Antonio Rivera, Geraldina Gonzáles, Lizza Bobadilla de Handal, Karla Estévez y Dennis Oliva
Lizza Bobadilla de Handal, Lesbia Villatoro
Jerson López, Tatiana Paz, Mary Leiva y Daphne Márquez
Ana Reyes y Andrea Mendieta
Alejandra Vallecillo y Tania Corona
Eduardo Aguilar, Jerson Raudales, Marbelly Bú e Iouri Mena
Edgardo Iraheta, Claudia Avilés, Josías Guzmán, Rafael Mejía Perdomo y Obed Cardona
Zayra Caballero, Keren Martínez y Arturo Nolasco
Denis Rubio y Bessy Benavídez
Flor de María Bueso, Deissy Miranda, Alma Murillo y Andrea Esmeralda Figueroa
Carolina Acosta, Alejandra Vallecillo y Carlos Coca Singh
El equipo de Diario LA PRENSA que fue parte del lanzamiento oficial de la tercera edición de Mente Sana.
Tania Corona y Astrid Zambrano