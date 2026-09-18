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FOTOS: Diario La Prensa impulsa una nueva etapa de Mente Sana junto a sus aliados

Con el objetivo de promover el bienestar emocional de la niñez y las familias, Diario LA PRENSA lanzó la tercera edición de Mente Sana, que comenzará el lunes 21 de septiembre en cuatro escuelas gubernamentales

  • Actualizado: 18 de septiembre de 2026 a las 15:32 -
  • Jairo Martinez Garay
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Obed Cardona, Tania Corona, Edgardo Iraheta, Karla Estévez, Glenda Estrada, Alejandra Vallecillo, Josías Guzmán y Jacqueline Molina

 FOTOS: YOSEPH AMAYA
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José Antonio Rivera, Geraldina Gonzáles, Lizza Bobadilla de Handal, Karla Estévez y Dennis Oliva
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Lizza Bobadilla de Handal, Lesbia Villatoro
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Jerson López, Tatiana Paz, Mary Leiva y Daphne Márquez
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Ana Reyes y Andrea Mendieta
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Alejandra Vallecillo y Tania Corona
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Eduardo Aguilar, Jerson Raudales, Marbelly Bú e Iouri Mena
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Edgardo Iraheta, Claudia Avilés, Josías Guzmán, Rafael Mejía Perdomo y Obed Cardona
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Zayra Caballero, Keren Martínez y Arturo Nolasco
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Denis Rubio y Bessy Benavídez
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Flor de María Bueso, Deissy Miranda, Alma Murillo y Andrea Esmeralda Figueroa
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Carolina Acosta, Alejandra Vallecillo y Carlos Coca Singh
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El equipo de Diario LA PRENSA que fue parte del lanzamiento oficial de la tercera edición de Mente Sana.

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Tania Corona y Astrid Zambrano
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