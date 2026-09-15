México celebra su Independencia en San Pedro Sula con música y tradición

Santiago Mateos Cibrián, titular del Consulado de México en San Pedro Sula, destacó la participación de mujeres y hombres en la gesta independentista.
La recepción del lábaro patrio y la entonación del Himno Nacional Mexicano formaron parte de la ceremonia. Santiago Mateos Cibrián resaltó los vínculos de amistad, solidaridad y cooperación entre México y Honduras.
Autoridades hondureñas y representantes del cuerpo consular acompañaron a la comunidad mexicana durante la conmemoración.
Durante la celebración se destacó la importancia de la ruta aérea México-San Pedro Sula de Aeroméxico, próxima a cumplir 20 años de operaciones.
El Consulado informó sobre su participación en el programa Escuelas México, que brinda apoyo económico y académico a centros educativos hondureños.
El cónsul Santiago Mateos Cibrián encabezó la tradicional ceremonia cívica del Grito de Dolores.
El Mariachi Progreso acompañó la celebración con música mexicana durante la recepción.
Ballet Folklórico DancestrosEl Ballet Folklórico Dancestros presentó una muestra de danzas tradicionales durante la velada. Así mismo, el grupo Zorzales de Sula participó en la jornada cultural que acompañó la conmemoración.
Los asistentes disfrutaron de un menú con platillos mexicanos, entre ellos tacos, quesadillas y chilaquiles.
La celebración reunió a integrantes de las comunidades mexicana y hondureña en San Pedro Sula.
El evento se desarrolló en el Salón Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel Copantl. Santiago Mateos Cibrián extendió sus felicitaciones a Honduras y a las demás naciones centroamericanas que conmemoran sus aniversarios de independencia en estas fechas.
Amigos de MéxicoMiembros de la comunidad mexicana y hondureña, así como amigos de México en Honduras, participaron en la celebración.
La recepción incluyó actividades cívicas, culturales y gastronómicas para conmemorar el aniversario del inicio de la Independencia de México.
El Cónsul de México en San Pedro Sula, Santiago Mateo Cibrián, su esposa Sonia Díaz con la vicealcaldesa de San Pedro Sula Maritza Soto de Lara y su esposo.
El Cónsul de México en San Pedro Sula, Santiago Mateo Cibrián, su esposa Sonia Díaz en compañía de Jorge Canahuati Larach.
Bryan Espinoza y la recién elegida Miss Honduras Universo 2026, Luisa Pineda.