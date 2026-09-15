En fotos: Honduras celebra su independencia con civismo y tradición

Los cadetes de la Academia Nacional de Policía (Anapo) participaron en los desfiles patrios con disciplina y marcialidad.
Cadetes de la Anapo avanzaron durante los desfiles patrios, demostrando disciplina y espíritu cívico.
Civismo, tradición e identidad hondureña marcaron la jornada de desfiles por los 205 años de independencia.
Con trajes típicos y expresiones culturales, los estudiantes rindieron homenaje a las tradiciones hondureñas durante los desfiles.
Estudiantes participaron en los desfiles con vestimenta folclórica que representa las tradiciones de distintas regiones de Honduras.
Las palillonas participaron en una jornada marcada por el fervor patrio y la identidad nacional.
Así desfiló el Comando de Operaciones Policiales Especiales (COPE).
Elementos de la Policía Nacional participaron en los desfiles patrios como parte de las actividades conmemorativas por la independencia de Honduras.
Con paso firme, miembros de la Policía Nacional participaron en la jornada de celebración del 15 de septiembre.
El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, y su esposa participaron en los actos conmemorativos por los 205 años de independencia de Honduras.
Las instituciones y centros educativos participaron en una jornada marcada por el fervor patrio y la identidad nacional.
Con trajes típicos y expresiones culturales, se rindió homenaje a las tradiciones hondureñas durante los desfiles 2026.
Los desfiles patrios reunieron a estudiantes, cuerpos de seguridad e instituciones en una celebración de la identidad hondureña.
Las palillonas engalanaron los desfiles patrios en La Ceiba con sus uniformes blancos y detalles dorados, durante la celebración del 205 aniversario de independencia.
Autoridades civiles y representantes de las fuerzas de seguridad participaron en el recorrido de los desfiles patrios por las calles de La Ceiba.
Una estudiante destacó durante el desfile en La Ceiba con un traje inspirado en elementos de la cultura y las tradiciones hondureñas.
Un integrante de las Fuerzas Armadas participa a caballo en las actividades conmemorativas del 205 aniversario de la Independencia de Honduras.
Estudiantes vestidos con trajes folclóricos representan parte de las tradiciones y la identidad cultural de Honduras durante los desfiles patrios.
Bella palillona del Instituto Juan Pablo avanza junto a una banda durante los desfiles patrios.
Grupo de Palillonas del Instituto Cultural Nacional de Tegucigalpa, capital de Honduras.
Así lucen las bastoneras del Instituto Mary de Flores de Tegucigalpa, capital de Honduras.
Personal de las Fuerzas Armadas participa en los actos conmemorativos por el 205 aniversario de la Independencia de Honduras.
Estudiantes lucen trajes típicos y folclóricos durante las actividades de celebración de la Independencia de Honduras.
Vendedores preparan alimentos a la parrilla mientras ofrecen sus productos a los asistentes a los desfiles patrios.
Las palillonas lucen sus llamativos trajes rosados y realizan su presentación durante los desfiles patrios en Honduras.