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En fotos: Honduras celebra su independencia con civismo y tradición

Estudiantes, cadetes, policías y representantes de distintas instituciones participan este 15 de septiembre en una jornada marcada por el fervor patrio, la tradición y la identidad hondureña

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 07:36 -
  • Redacción La Prensa
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Los cadetes de la Academia Nacional de Policía (Anapo) participaron en los desfiles patrios con disciplina y marcialidad.

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Cadetes de la Anapo avanzaron durante los desfiles patrios, demostrando disciplina y espíritu cívico.

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Civismo, tradición e identidad hondureña marcaron la jornada de desfiles por los 205 años de independencia.

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Con trajes típicos y expresiones culturales, los estudiantes rindieron homenaje a las tradiciones hondureñas durante los desfiles.

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Estudiantes participaron en los desfiles con vestimenta folclórica que representa las tradiciones de distintas regiones de Honduras.

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Las palillonas participaron en una jornada marcada por el fervor patrio y la identidad nacional.

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Así desfiló el Comando de Operaciones Policiales Especiales (COPE).

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Elementos de la Policía Nacional participaron en los desfiles patrios como parte de las actividades conmemorativas por la independencia de Honduras.

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Con paso firme, miembros de la Policía Nacional participaron en la jornada de celebración del 15 de septiembre.

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El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, y su esposa participaron en los actos conmemorativos por los 205 años de independencia de Honduras.

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Las instituciones y centros educativos participaron en una jornada marcada por el fervor patrio y la identidad nacional.

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Con trajes típicos y expresiones culturales, se rindió homenaje a las tradiciones hondureñas durante los desfiles 2026.

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Los desfiles patrios reunieron a estudiantes, cuerpos de seguridad e instituciones en una celebración de la identidad hondureña.

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Las palillonas engalanaron los desfiles patrios en La Ceiba con sus uniformes blancos y detalles dorados, durante la celebración del 205 aniversario de independencia.

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Autoridades civiles y representantes de las fuerzas de seguridad participaron en el recorrido de los desfiles patrios por las calles de La Ceiba.

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Una estudiante destacó durante el desfile en La Ceiba con un traje inspirado en elementos de la cultura y las tradiciones hondureñas.

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Un integrante de las Fuerzas Armadas participa a caballo en las actividades conmemorativas del 205 aniversario de la Independencia de Honduras.

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Estudiantes vestidos con trajes folclóricos representan parte de las tradiciones y la identidad cultural de Honduras durante los desfiles patrios.

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Bella palillona del Instituto Juan Pablo avanza junto a una banda durante los desfiles patrios.

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Grupo de Palillonas del Instituto Cultural Nacional de Tegucigalpa, capital de Honduras.

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Así lucen las bastoneras del Instituto Mary de Flores de Tegucigalpa, capital de Honduras.

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Personal de las Fuerzas Armadas participa en los actos conmemorativos por el 205 aniversario de la Independencia de Honduras.

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Estudiantes lucen trajes típicos y folclóricos durante las actividades de celebración de la Independencia de Honduras.

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Vendedores preparan alimentos a la parrilla mientras ofrecen sus productos a los asistentes a los desfiles patrios.

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Las palillonas lucen sus llamativos trajes rosados y realizan su presentación durante los desfiles patrios en Honduras.

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