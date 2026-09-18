Playas cerca de San Pedro Sula para visitar durante la Semana Morazánica

A unos 70 kilómetros y aproximadamente una hora y 15 minutos de San Pedro Sula, la Playa Municipal de Omoa está rodeada de abundante vegetación, con la imponente cordillera del Merendón al fondo. Para llegar desde la ciudad industrial, se debe tomar la carretera CA-5 Norte en dirección a Puerto Cortés y luego continuar por la carretera CA-13 hacia Omoa. El contraste entre su área verde y la calma de sus aguas crea un escenario ideal para disfrutar de la naturaleza.