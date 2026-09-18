Playas cerca de San Pedro Sula para visitar durante la Semana Morazánica

Durante el Feriado Morazánico 2026, las playas cercanas a San Pedro Sula se perfilan como una opción para quienes buscan escapar de la rutina y disfrutar del mar. Honduras cuenta con destinos de costa que ofrecen escenarios ideales para descansar, divertirse y conectar con la naturaleza, desde aguas tranquilas hasta paisajes que invitan a disfrutar de una jornada en familia.
La Playa Municipal de Cortés, ubicada a aproximadamente a unos 60 kilómetros de San Pedro Sula, es conocida por ser espaciosa e ideal para que los niños jueguen y los adultos se relajen. Además, los visitantes pueden disfrutar de la gastronomía que ofrecen los restaurantes cercanos a la playa.
La bahía de Puerto Cortés se caracteriza por su oleaje suave, convirtiendo a su playa municipal en un refugio para los padres que buscan tranquilidad mientras sus hijos juegan en la orilla o capturan momentos inolvidables en familia.
A unos 70 kilómetros y aproximadamente una hora y 15 minutos de San Pedro Sula, la Playa Municipal de Omoa está rodeada de abundante vegetación, con la imponente cordillera del Merendón al fondo. Para llegar desde la ciudad industrial, se debe tomar la carretera CA-5 Norte en dirección a Puerto Cortés y luego continuar por la carretera CA-13 hacia Omoa. El contraste entre su área verde y la calma de sus aguas crea un escenario ideal para disfrutar de la naturaleza.
Las aguas tranquilas de Omoa no solo son ideales para descansar, sino también para practicar deportes acuáticos. Los recorridos en lancha o en la famosa banana son algunas de las actividades preferidas por los visitantes que buscan emoción durante sus vacaciones.
Algo característico de esta playa es su pintoresco muelle, donde turistas y pobladores se reúnen para observar el mar, pescar o simplemente disfrutar de la brisa marina. Este espacio captura la esencia alegre y concurrida que se vive a orillas del Caribe hondureño.
Otro destino cercano a San Pedro Sula es La Ceiba, conocida como la “Novia de Honduras”. La ciudad cuenta con playas de gran belleza y ofrece a sus visitantes un ambiente festivo para disfrutar de un refrescante baño en el mar durante sus vacaciones.
A unas dos horas de San Pedro Sula, La Ceiba combina instalaciones hoteleras y restaurantes a orilla de la playa con elementos tradicionales, como la icónica canoa decorada con motivos garífunas. Para llegar desde la ciudad industrial, se toma la carretera CA-13 en dirección este.
Las amplias zonas de playa cuentan con canchas de voleibol y fútbol de playa, lo que permite a grupos de amigos y familias disfrutar de actividades deportivas a orillas del mar.
A unos 100 kilómetros de San Pedro Sula, la Playa Municipal de Tela ofrece espacios para disfrutar de platillos deliciosos, bebidas refrescantes y la brisa del Caribe, en un ambiente cómodo y relajado.
Muchas familias disfrutan del mar de esta bahía y recorren su histórico muelle para contemplar el paisaje, sentir la brisa marina y capturar fotografías de la costa.
Las champas de manaca a la orilla ofrecen un espacio ideal para pasar el día frente al mar, mientras los visitantes disfrutan de un refrescante baño en las tranquilas aguas de Tela.
Para llegar a Roatán desde San Pedro Sula, los viajeros pueden trasladarse hasta La Ceiba para tomar el ferry hacia la isla o elegir la opción aérea desde la ciudad industrial. El viaje abre la puerta a las playas de aguas cristalinas y los paisajes caribeños que caracterizan a este destino.
Aquí se puede disfrutar de actividades como, snorkeling, buceo y es un punto ideal para actividades de aventura como paravelismo, surf, paseos en banana y tours en barcos con fondo de cristal.
La playa de West Bay, en Roatán, es uno de los destinos ideales para disfrutar de sus aguas turquesas y cristalinas, además de su arena blanca, que invita a un descanso absoluto durante el Feriado Morazánico.